Aalener Jazzfest: Virtuosität trifft Klang, 5. bis 8.11.25

Seit 1989 veranstaltet die Aalener Kulturinitiative kunterbunt e.V. das Aalener Jazzfest – heute eines der fünf größten Jazzfestivals in Deutschland. Rund 13.000 Besucher zieht es jährlich nach Aalen. Das Festival steht für musikalische Offenheit: Fusion, Hardbop, Funk, Soul, afrikanischer Jazz und Weltmusik bilden das Herz des Programms.

Den Auftakt am 5. November macht Torsten Goods – Gitarrist, Sänger, Songwriter. Seine Konzerte verbinden groovendes Gitarrenspiel mit stimmlicher Wärme und einem Gespür für Songdramaturgie.

Am 6. November begegnet Elvis Costello der WDR Big Band. Unter Leitung von Michael Leonhart entstehen neue Versionen ausgewählter Songs – keine Hommage, sondern ein lebendiger Dialog. Costello, bekannt für seine stilistischen Grenzgänge, trifft hier auf ein Ensemble, das große Formen mit Energie füllt. Am selben Abend bringt Max The Sax Club-Energie auf die Bühne: Funk, Jazz, Elektronik – sein Saxofon ist Melodie, Motor und Statement zugleich.

Der 7. November gehört zwei außergewöhnlichen Künstlern. Curtis Stigers präsentiert Songs seines neuen Albums. Seine Mischung aus Soul, Jazz, Pop und Americana lebt von Klarheit, Gefühl und großer stimmlicher Präsenz. Theo Croker, Trompeter, Produzent und Grenzgänger, verbindet Jazz mit Hip-Hop, Afrofuturismus und Soul. Seine Musik ist Klangreise, politischer Kommentar und Performance in einem.

Am 8. November endet das Festival mit gleich drei Konzerten. Ab 14 Uhr präsentieren sich das Duo »Butterfahrt« lyrisch, kammermusikalisch und improvisationsstark. Den Abend eröffnen die Heavytones – bekannt als TV-Band von Stefan Raab. Sie sind live eine musikalische Wucht: Funk, Pop, Jazz, Soul, virtuos und publikumsnah. Den letzten Höhepunkt setzen Electro Deluxe. Die französische Band steht seit über 20 Jahren für eine Fusion aus Jazz, Funk, Soul und Elektronik. Ihr Album »NEXT« ist tanzbar, komplex und stilistisch offen.

Mi. 5. November, 20 Uhr, KubAA: Torsten Goods

Do. 6. November, 20 Uhr, KubAA: Elvis Costello meets WDR Big Band

Do. 6. November, 22.30 Uhr, The Room: Max the Sax Full Band

Fr. 7. November, 20 Uhr, KubAA: Curtis Stigers

Fr. 7. November, 22 Uhr, KubAA: Theo Croker

Sa. 8. November, 14 Uhr, The Room: Markus Becker & Olaf Casimir

Sa. 8. November, 20 Uhr, KubAA: Heavytones

Sa. 8. November, 22.30 Uhr, KubAA: Electro Deluxe

Aalener Jazzfest

Mi. 5. bis Sa. 8. November, KubAA & The Room, Aalen, alle Infos: www.aalener-jazzfest.de