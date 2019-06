Album Live-Premiere 'The Flood'

× Erweitern Judith Haustein & Band

‘The Flood’ ist das zweite selbstproduzierte Album der Stuttgarter Komponistin, Produzentin und Musikerin Judith Haustein. In zwölf ungewöhnlich arrangierten Songs kommen zahlreiche musikalische Einflüsse zum Tragen: Elemente aus Jazz, Alternative und Electronica sind gleichermaßen präsent. Immer wieder entstehen Überraschungsmomente durch Dynamik und kreative Instrumentierungen. Verzerrte Gitarren und Synths verbinden sich mit orchestralen Passagen, digitalen Beats und Effekten und mit Judith Hausteins gefühlvoller Stimme zu einer hypnotisierenden Mischung.

Judith Haustein hat acht Jahre in England gelebt, wo sie Jazzgesang, -komposition und Musikproduktion studiert hat. Sie war als Live-Musikerin in Londons und Englands Underground- und Jazz-Szene sowie als Straßenmusikerin aktiv und veröffentlichte in dieser Zeit ihr Debütalbum ‘Fire & Sleep’.

‘The Flood’, welches dieses Jahr erscheinen soll, entstand nach Judith Hausteins Rückkehr in ihre Heimatstadt, als Ergebnis einer intensiven, fast dreijährigen Schaffensphase unter Beteiligung von Musikern und Co-Produzenten aus Stuttgart, Berlin und London. Für die Live-Premiere im ‘Hallo Emil’ hat Judith Haustein eine sechsköpfige Live-Band (Besetzung s.u.) zusammengestellt, die an diesem Abend erstmals gemeinsam auftritt. Außerdem werden diverse Gastmusiker erwartet.

Das ‘Hallo Emil’ bietet mit seinem Crossover-Ambiente aus Industriecharme und Neckaridyll den passenden Rahmen für einen mitreißenden Konzertabend. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Freien statt.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Musikerinnen und Musiker sind willkommen.

Wann: Sonntag, 23.06.19, 19:00h

Wo: Hallo Emil, Inselstraße 147, 70327 Stuttgart-Untertürkheim

ÖPNV: S-Bahn- und U-Bahn-Haltestelle Untertürkheim Bahnhof, von dort ca. 5 Min Fußweg

Weitere Infos: https://www.judithhaustein.com/news/