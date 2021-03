Alexx Wesselsky im Interview

Nur sechs Monate nach dem Release ihres erfolgreichen Cover-Albums »Schicksalsmelodien« melden sich Eisbrecher musikalisch wieder selbst zu Wort. Am 12. März erscheint ihr neues Album »Liebe Macht Monster«. Im MORITZ-Interview erklärt Leadsänger Alexx Wesselsky, wie Corona das Bandleben durcheinandergewirbelt hat, warum er Live-Auftritte vermisst und worauf sich die Fans in diesem Jahr noch freuen dürfen.

Kaum sechs Monate nach dem Release eures letzten Albums erscheint »Liebe Macht Monster«. Woher kommt eure unglaubliche Kreativität?

Naja, was will man gerade auch groß machen außer Musik. Corona hat unsere Pläne im vergangenen Jahr ganz schön durcheinandergewirbelt. Ursprünglich wollten wir unser neues Album vor den Schicksalsmelodien raus bringen. Die meisten Songs hatten wir schon 2019 mehr oder weniger fertig im Studio. Dann kam Corona und wir mussten umplanen. Es tut sehr weh, dass wir so viele tolle Konzerte und Tourneen absagen mussten. Aber dafür haben wir im Studio richtig durchgepowert und hatten ein bisschen Glück im Unglück, dass es dabei für zwei echt starke und extrem verschiedene Alben gereicht hat.

Was zeichnet euer neues Album aus?

Naja, es ist gelb, das ist schon einmal etwas neues in der Eisbrecher Geschichte. Wir haben versucht, auf dem Album Rockmusik so zu machen, wie wir finden, dass sie gemacht werden muss. Also irgendwo zwischen Hilfestellung in schweren Zeiten und einer gesunden Mischung aus Zynismus und Realität. Allein der Titel »Liebe Macht Monster«, das sind einfach drei starke Substantive, die zum Nachdenken einladen. Willkommen in der Mehrdeutigkeit!

Musikalisch habt ihr auch einiges auf dem Album zu bieten.

So vielfältig wie auf der Scheibe klangen wir noch nie. Ich glaube, uns ist diesmal eine echt faszinierende Mischung aus Elektro-Industrial-Pop, Rock und Metal gelungen. Dazu gibt es dann noch das erste Eisbrecher-Duett mit Oomph!-Frontmann Dero, also da haben wir einfach mal unser traditionell untraditionellstes Album abgeliefert.

Wie sehr fehlt dir der direkte Kontakt zu deinen Zuschauern?

Ich glaube, der direkte Kontakt zum Publikum ist ungemein wichtig. Ich bin ohnehin ein Bühnenmensch und leide, wenn ich nur im Studio spielen kann. Das Publikum ist immer der wichtigste Teil der Musik. Wir haben jahrelang an unserem Album rumgewerkelt und wollen uns jetzt die Bestätigung abholen, dass alles richtig gut geworden ist. Ich brauche diese Adrenalienentladung einfach. Meine Droge ist die Bühne. Dieser kalte Kulturentzug tut aber auch unserer Gesellschaft gar nicht gut. Kulturereignisse wie Konzerte oder das Theater sind der eigentliche Kit, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Wenn ich sehe, wie schwer es für die Jugend gerade ist, einfach mal rauszugehen und Sachen zu erleben, dann wird mir ein bisschen angst und bange. Denn das echte Live-Erlebnis ist einfach nicht durch Nullen und Einsen oder Streaming ersetzbar.

Hast du einen Lieblingsauftrittsort in der MORITZ-Region?

Da kommt mir natürlich als erstes unser Eisbrecher Festival in Neu-Ulm in den Sinn, wo wir einfach immer eine geile Show abfackeln. Aber es gibt so viele schöne Orte, an denen ich schon auftreten konnte, sei es das LKA in Stuttgart, die Kantine 26 in Schwäbisch Hall oder die ja jetzt leider geschlossene Ludwigsburger RoFa. Eigentlich habe ich in fast jedem Laden im Ländle mal spielen dürfen und das Publikum war überall einfach genial. Daher kann ich versprechen, dass wir, solange es auch nur irgendwie möglich ist, noch in diesem Jahr in Stuttgart und Neu-Ulm vor Publikum auftreten werden. alh

»Liebe Macht Monster«

Album Release am 12. März, alle Infos: www.eisbrecher.de