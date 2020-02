Alice Cooper mit Orchester – Rock meets Classic in Ludwigsburg

Klassischer kann klassischer Hard-Rock kaum klingen. »Rock meets Classic« begeht mit Rock-Urgestein Alice Cooper als Headliner sein zehnjähriges Jubiläum. Der Schock-Rocker legt dabei in Sachen Jubiläum noch eine Schippe drauf und feiert Anno 2020 mit der Show in der MHP Arena gleich sein 50jähriges Bühnenjubiläum.

»Alice wollte nach den umjubelten Gastspielen 2014 unbedingt noch einmal bei uns auf der Bühne stehen«, erklärt Mat Sinner, der Musikalische Leiter von »Rock meets Classic«. »Und wir wollten ihn mindestens genauso sehr zurück haben, denn Alice ist totaler Kult und feiert 2020 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum bei uns, worauf wir besonders stolz sind!«. Mr. Cooper bringt dabei in diesem Jahr seinen Gitarristen Tommy Henriksen mit nach Ludwigsburg, der ihm auch bei den Hollywood Vampires, Coopers Bandprojekt mit Schauspieler Johnny Depp, zur Seite steht!

Nicht weniger dürften sich die Rock meets Classic Fans schon jetzt auf Robin Zander von Cheap Trick freuen. Zumal die sympathischen US Rocker nur äußerst selten in Deutschland zu bewundern sind. Zuletzt waren Cheap Trick mit den Hair-Metal Heroen Poison auf ausverkaufter Stadion-Tour quer durch die USA unterwegs. Im Frühjahr 2020 steht Robin Zander nun endlich auch wieder in Deutschland auf der Bühne. Rock meets Classic macht es möglich! Im Gepäck hat der Cheap Trick Gitarrist Mega-Hits wie »I Want You To Want Me«, »Surrender« und noch viele mehr. Über 20 Millionen verkaufte Tonträger, über 5.000 Live-Auftritte und – als Krönung ihrer grandiosen Karriere – 2016 die Berufung in die ruhmreiche »Rock and Roll Hall of Fame«! Keine Frage: Cheap Trick gehören zu den ganz großen des Rock n ́Roll Zirkus!

Absolute (Frauen-)Power garantiert Joyce »Baby Jean« Kennedy«, die Leadsängerin der Funk-Rock-Soul Band Mother‘s Finest, die in Deutschland (und Europa) schlagartig durch ihren unvergessenen Live-Auftritt beim WDR »Rockpalast« 1978 bekannt wurden. Mega-Hits wie »Baby Love« oder auch »Mickeys Monkey« gehören bis heute zu den Höhepunkten eines jeden Konzerts der US-Rockband. So auch bei Rock Meets Classic. Für den fulminanten Auftakt bei Rock meets Classic sorgen in diesem Jahr die britischen Rock-Legenden Thunder. Kenner wissen, dass Thunder seit 1989 bis heute zu den besten Rock-Liveacts der Welt gehören. Was allen voran am charismatischen Sänger Danny Bowes, den fantastischen Riffs von Gitarrist Luke Morley und tollen Hits wie »Low Life in High Places« oder »Back Street Symphony« liegt. Dazu darf man sich auf ein weiteres Highlight der aktuellen Ausgabe von Rock meets Classic freuen: Robert Hart, aktueller Sänger der Manfred Mann ́s Earth Band und ehemaliger Shouter von Bad Company, der als Special Guest das Publikum bei »Rock meets Classic« 2020 begeistern wird. So sagt Mat Sinner, der musikalische Leiter von »Rock meets Classic« zur Verpflichtung von Robert Hart: »Wir haben ihn unlängst bei einem privaten Konzert erleben dürfen – und sein Gesang und Auftritt haben uns förmlich umgehauen«.

Rock meets Classic mit Alice Cooper, Tommy Henriksen, Robin Zander, Joyce „Baby Jean“ Kennedy, Robert Hart, Donnerstag, 19. März, 20 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg, www.eventstifter.de