American Folk Rock »Live from Laurel Canyon« im Tübinger Sudhaus

Egal ob »The Mamas & Papas«, »The Doors«, »The Byrds« oder »Buffalo Springfield« legendäre Bands der amerikanischen Folk-Rock Szene hatten in den 1960er und 70er Jahren ihre musikalische Wahlheimat im Laurel Canyon gefunden. Der amerikanische Gitarrist und Sänger Brian Chartrand bringt gemeinsam mit seiner Band die einzigartige Geschichte der wilden 60er und 70er auf die Bühnen der Welt. Im Gespräch erzählt der sympathische Musiker über die Faszination Folk-Rock und seine Liebe zu Deutschland.

Der malerische Laurel Canyon im Westen Hollywoods galt in den 1960er und 70er Jahren als einer der Hotspots für amerikanischen Folk-Rock. Es ist einer der vielen Canyons der Region, der aber immer schon eine große Künstlergemeinde in der Nähe des berühmten Sunset–Strips beherbergte. Von dieser bewegten Zeit erzählt die Show »Live from Laurel Canyon« des amerikanischen Singer-Songwriter und Gitarrist Brian Chartrand.

Die Erzählung in der Show beginnt 1965 und reicht bis ins Jahr 1976. Sie beleuchtet, wie sich dieser Ort zu einem Hotspot der amerikanischen Folk-Musik für eine ganze Generation entwickelt hat. Zu dieser Zeit fanden sich junge amerikanische Künstler zusammen, die aus der klassischen Folkmusik und dem modernen und unglaublich populären Beatles-Sound eine neue Form der Musik synthetisierten. Eine Musik, die angeheizt mit einer großen Prise Rock‘n‘Roll, das Beste aus beiden Stilen zum Vorschein brachte. »Ich glaube, was die Musik im Laurel Canyon so besonders macht, ist weniger der Ort an sich, als vielmehr die Tatsache das viele Künstler in ihm seine neue Heimat fanden«, erklärt Chartrand. Schließlich seien hier Künstler wie die »Eagles«, »The Mamas & Papas«, »The Doors«, »The Byrds« oder »Buffalo Springfield« zusammengekommen und hätten die Chance gehabt gemeinsam zu musizieren. Die faszinierenden Stories dieser ungeheuer energiegeladenen Zusammenarbeit, die für zahllose und zeitlose Klassikern der Musikgeschichte verantwortlich ist, hat Chartrand in seinem Programm publikumswirksam aufbereitet. Gemeinsam mit seiner Band spielt er nicht nur Hits wie »Monday, Monday« oder »Hello, I Love You«, sondern versteht es auch geschickt, diese mit einer großen Prise ihrer Entstehungsgeschichte zu vermengen. »Wenn es nicht zu anstrengend wird, versuche ich alles auf deutsch zu erzählen«, erklärt Chartrand mit einem Lächeln.

Er selbst spricht akzentfreies Deutsch und hat das Land nach einem Austauschjahr in Aachen und einem Studium an der Universität Freiburg kennen und lieben gelernt. Die Musik war in dieser Zeit sein ständiger Begleiter, denn seine Gitarre war, wie selbstverständlich, mit im Reisegepäck. Er kann seinen Auftritt kaum erwarten: »Das deutsche Publikum ist ungeheuer ehrlich. Man spürt auf der Bühne einfach, wie gut authentische Musik von allen angenommen wird. Ich freue mich jedes Mal darüber zu sehen, wie meine Musik Leute aus so vielen unterschiedlichen Generationen und aus ganz verschiedenen Ländern miteinander verbindet.« Live from Laurel Canyon, Freitag, 1. November, 20 Uhr,

