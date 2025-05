Amoa: I‘ll Be Kind

Amoa veröffentlicht am 9. Mai ihr neues Album »I’ll Be Kind« auf Radicalis Music. Die Basler Künstlerin vertont ihr Innenleben. – und bleibt dabei immer ehrlich, aber nie ganz fassbar. Mal schleicht die Musik genüsslich, mal trabt sie davon und immer wieder bleibt sie stehen und fleht die Hörenden an. Liebe, Selbstzweifel, Tod und eine endlose Suche nach dem richtigen Umgang mit sich selbst sind die Motive, die sich durch das Album durchziehen. Auf den ersten Blick scheint diese Thematik universal, doch AMOA lädt Hörende dazu ein, tiefer mit ihr einzutauchen. In ihrer Welt bleiben Gegensätze bestehen, Schattenseiten werden nur sichtbar, wenn man genauer hinsieht, und Liebe kann an den unscheinbarsten Orten gefunden werden. Auch in der musikalischen Umsetzung schwimmt AMOA gegen den Strom. Dank ihrer schier endlosen Palette an Vocals schafft sie es, in jegliche Rolle zu schlüpfen und damit ihren Songs eine lodernde Dringlichkeit zu verleihen.

ab 09.05. digital, Radicalis Music GmbH, radicalismusic.com