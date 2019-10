Amon Amarth: Wenn die Wächter Asgaards zum Berserker werden

Vorsicht: Wikinger im Anmarsch! Amon Amarth lassen es mal wieder richtig schön krachen.

Mit ihrem jüngsten Album »Berserker« im Gepäck und unterstützt von den Bands Arch Enemy und Hypocrisy rocken die Mannen um Front-Riese Johan Hegg im November in der MHP Arena in Ludwigsburg. »Das ist für mich Amon Amarth 2.0. Wir haben uns den nötigen Freiraum gegönnt, um neue Aspekte unserer Musikalität auszuloten und herauszufinden, wer wir als Band sind. Wenn man zufrieden damit ist, wo man sich gerade befindet, welche Motivation gibt es dann, den Weg fortzusetzen? Wir wollen immer wieder Ideen entwickeln und neue Wege finden, größere und bessere Shows zu machen. Wir wollen immer wieder versuchen, jedes Detail der Band zu verbessern. Wir wollen weiterwachsen und weitermachen, solange wir die Möglichkeit dazu haben - denn dies ist verdammt noch Mal der beste Job der Welt«, zeichnet Johan Hegg ein äußerst positives Bild vom aktuellen Status Quo der Viking-Metal-Veteranen. Die Aufnahmen für das »Berserker«-Album fanden dabei in Los Angeles unter der Regie des renommierten Studio-Gurus Jay Ruston (Anthrax/Stone Sour/Steel Panther) statt. Nach mehreren vorherigen Sessions, in denen bereits unter professionellen Bedingungen Demos aufgenommen worden waren (ursprünglich mit der schwedischen Metal-Legende Peter Tägtgren, später dann mit Ruston selbst) überquerte die Band den Atlantik, um in L.A. die finalen Aufnahmen zu absolvieren, u.a. mit dem Hintergedanken, dem herkömmlichen Albumprozess neue, frische Impulse zu verpassen. »Mit Jay zu arbeiten war toll«, erinnert sich Johan. »Das Studio war fantastisch und Jays Methodik war für uns vollkommen neu - er schlug vor, dass wir immer einen Song auf einmal aufnehmen, so dass man immer zurückgehen kann und Sachen ohne große Probleme verändern, weil alles schon eingerichtet ist. Das war sehr interessant und wir hatten großen Spaß.« Und das Ergebnis kann sich sehen und vor allem hören lassen: Sänger Johan Hegg, die Gitarristen Olavi Mikkonen und Johan Söderberg, Bassist Ted Lundström und Drummer Jocke Wallgren präsentieren monströse Wikinger-Metal-Hymnen mit unwiderstehlichen Melodie-Hooks, Ausbrüchen roher Wildheit und Gänsehaut-Momenten voller Intensität und Dramatik. »Es ist das Ergebnis der unstillbaren Kreativität und des kollektiven Wunsches einer verschworenen Schar von Musikern, ihren musikalischen Weg ohne den geringsten Kompromiss weiter zu beschreiten.«

Amon Amarth, Samstag, 16. November, 19 Uhr, MHP Arena, Ludwigsburg, www.musiccircus.de