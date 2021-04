Nur weil ich die Abgründe kenne, kann ich darüber schreiben.« - Angélique Mundt. Leila wacht auf, und ihr Leben ist nicht mehr dasselbe. Wie ist sie an diesen Ort geraten, in dieses Bett, in diese Psychiatrie? Erinnerungen mischen sich mit Ahnungen, sie hat Angst, sie weiß nicht mehr, wer sie wirklich ist. Wann ist ihr Traum zum Alptraum geworden? Und was hat sie wirklich getan?

»Trauma«, ab 13.04., btb, www.penguinrandomhouse.de