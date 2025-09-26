Anne Haigis: »Carry on« in Ebersbach, 25.10.25

Für ihr Gastspiel in Ebersbach/Fils bringt Anne Haigis nicht nur ihr aktuelles Album »Carry on – Songs für immer« mit, sondern auch die Sängerin Susanne Back. Gemeinsam schaffen sie ein außergewöhnliches Klangbild: Haigis mit ihrer markanten, kraftvollen Stimme, Back als elegante Pop-Chanteuse mit klaren, hellen Linien – ein Kontrast, der perfekt harmoniert. Presse und Publikum sind sich einig: Diese Kombination sorgt für bewegende Konzerterlebnisse. Anne Haigis blickt auf 40 Jahre Bühnenkarriere zurück, in denen sie 15 Studio- und Live-Alben sowie zahlreiche Projekte veröffentlicht hat. Ihre musikalische Reise führte sie vom Schwarzwald bis nach Los Angeles und Nashville. Mit »Carry on« feiert sie ihre wichtigsten Songs, schließlich ein Leben voller Musik, Leidenschaft und Inspiration. Ein Abend voller Emotionen und unvergesslicher Momente erwartet die Zuhörer.

Anne Haigis, Sa. 25. Oktober, 20 Uhr, Credo, Ebersbach an der Fils, www.kulturwerkstatt.info