Ansa Sauermann in Brackenheim, 18.10.25

Aktuell steckt Ansa Sauermann mitten in den Aufnahmen zu seinem vierten Album. Nachdem er auf seinem dritten Album vor allem mit sanfteren Tönen überzeugt hat, holt er auf seiner vierten Scheibe zum großen Rundumschlag aus. Die in der Vergangenheit dominierende Akustikgitarre wird immer öfter gegen e-Gitarren eingetauscht und melancholische Verträumtheit weicht wütender Fassungslosigkeit. Dabei geht es ihm nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern darum, diesen unbequem und pointiert in die Wunden unserer Zeit zulegen. dg

Sa. 18. Oktober, 20 Uhr, Kapelle im Schloss, Brackenheim, kulturforum-brackenheim.de