Ansbacher Kammerorchester – Auf musikalischer Reise ins neue Jahr

Werke von Gabriel Fauré, Astor Piazzolla sowie Joseph Haydn bringt das Ansbacher Kammerorchester bei dem traditionellen »Konzert zum neuen Jahr« am 26. Januar in der Reichsstadthalle von Rothenburg ob der Tauber zu Gehör.

Unter der Leitung von Andreas Weiss spielt Christian Gerber als Solist das Bandoneon. Kein Wunder also, dass das Ansbacher Kammerorchester bei der musikalischen Reise um die Welt auch beim argentinischen Komponisten und Bandoneon-Spieler Piazzolla vorbeischaut. Aus Faurés Oeuvre kommt mit der Suite op.111 aus »Masques et Bergamasques« ein Spätwerk des Franzosen aus dem frühen 20. Jahrhundert zur Aufführung. Weiter zurück in der Musikgeschichte geht es mit der Sinfonie Es-Dur Hob. I: 103 »Mit dem Paukenwirbel« von Joseph Haydn, einem der Hauptvertreter der Wiener Klassik.

Ansbacher Kammerorchester: Konzert zum neuen Jahr

So. 26. Januar 2020, 19 Uhr, Reichsstadthalle, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg-tourismus.de