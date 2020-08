In diesen Tagen neu erschienen ist das Jahrbuch »Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2019«, das vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart in Verbindung mit der Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern und dem Förderkreis Archäologie in Baden und herausgegeben wird. Der Band enthält Berichte zu allen wichtigen Ausgrabungen des vergangenen Jahres. In ansprechender Gestaltung und großzügig bebildert präsentiert das Jahrbuch 2019 der Archäologischen Denkmalpflege in Baden-Württemberg 101 Beiträge aus allen Bereichen der Landesarchäologie. Behandelt werden Grabungsprojekte aus allen Epochen des Landes, von der Altsteinzeit bis hinein in die Neuzeit.

»Archäologische Ausgrabungen in Ba-Wü 2019«, bereits erschienen, wbg Theiss, www.wbg-wissenverbindet.de