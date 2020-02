Ausnahmekünstler bei den Jazztagen in Weinstadt

Der Ausnahmetrompeter und zweifache Grammy-Nominee Joo Kraus und die vielfach ausgezeichnete kubanische Pianistin Marialy Pacheco (u.a. als beste Solo-Pianistin beim Montreux Jazz Festival 2012) führen, begleitet vom bezaubernden und gleichermaßen virtuosen Ensemble Lady Strings, den Konzertreigen der diesjährigen 23. Weinstadt-Jazztage von 12. bis 22. März an. Abermals haben der Jazzclub Armer Konrad (JAK Weinstadt), das Kulturamt Weinstadt, die Musikschule Unteres Remstal sowie die Bigband des Remstalgymnasiums ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das den Jazz in seinen zahlreichen Facetten zwischen Konzerten, Film und Theater zeigt. Insgesamt stehen an den elf Festivaltagen zwölf Veranstaltungen auf dem Programm. Eröffnet werden die Weinstadt-Jazztage vom polnischen Shooting-Star Kasia Pietrzko, die mit ihrem Debütalbum »Forthright Stories« für Polens renommiertesten Musikpreis, den Fryderyk-Preis, in der Kategorie Jazz nominiert wurde. Matthias Frey & Büdi Siebert bringen orientalische und indische Klänge auf die Bühne, mit insgesamt fünf Instrumenten, darunter der Guzheng, einer Wölbbrettzither aus der chinesischen Klassik. Für beste Stimmung sorgt die 5. Jazz- und Funknacht: die Ensembles Beranger und Spirit of Soul versprechen Klassik-Grunge und »The Finest in Black Music«. Ebenso ist Landesjazzpreisträger Alexander Sandi Kuhn mit seinem hochkarätig besetzten Quartett zu Gast. Im Kommunalen Kino ist der Jazz-Film »It must Schwing!« zu sehen, ein halbdokumentarischer Film über das legendäre Jazz-Label Blue Note Records, das schwarzen Künstlern wie Miles Davis, John Coltrane oder auch Quincy Jones den musikalischen Weg ebnete. Für mutige Hobby- und Amateurmusiker gibt es eine offene Jam-Session im JAK-Keller Beutelsbach. Die experimentelle Poesie des Lyrikers Ernst Jandl ist Thema eines Theater-Jazz-Abends in der Alten Kelter Strümpfelbach. Und auch der musikalische Nachwuchs kommt zum Zuge, bei den Konzerten verschiedener Ensembles der Musikschule Unteres Remstal und der Bigband des Remstalgymnasiums Weinstadt. Das komplette Programm der 23. Weinstadt Jazztage mit allen Infos zu Tickets und Vorverkauf gibt es bei zahlreichen Auslagestellen in der Region Stuttgart sowie online unter www.weinstadtjazztage.de und facebook.com/weinstadtjazztage.

23. Weinstadt Jazztage, 12. bis 22. März, das komplette Programm im Internet unter www.weinstadtjazztage.de