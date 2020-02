Benefizkonzert mit Patrick Noe in Limbach

Der Förderverein Kindergarten Limbach lädt zum dritten Bene­fizkonzert von Patrick Noe and Friends ein. Als Special Guest tritt der Kinderchor Kindergarten Limbach auf. Das Publikum darf sich auf einen Abend mit toller Akustik in der Limbacher Kirche freuen - live und unplugged. Es gibt viel zu erzählen! Unter diesem Motto freuen sich Patrick Noe und seine Band auf ein tolles Benefizkonzert am 15. März. Nach der Entdeckung durch das Management der Fantastischen Vier, Radioterminen, Songwriting, Studioarbeit und vielen Konzerten ist es wieder Zeit für ein Heimspiel der besonderen Art. Der charismatische und energiegeladene Sänger präsentiert gemeinsam mit seinen »Friends« in der St. Valentinskirche in Limbach zum ersten Mal seine kommenden Songs.

So., 15. März, 17.30 Uhr, Kath. Pfarrkirche St. Valentin, Limbach

www.patricknoe.de