Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart

Stuttgart – Die Bosch Streichersolisten und der Verein Freunde und Förderer des Robert-Bosch-Krankenhauses laden ein zum Benefizkonzert am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 20 Uhr. Im Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm unter der Leitung von Robert Wieland. Es werden u.a. Stücke gespielt von Johannes Brahms, Johann Christian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart.Die Bosch Streichersolisten wurden im Frühjahr 2008 gegründet und sind heute international erfolgreich. Neben Werken für reines Streichorchester gehören auch Stücke mit zusätzlicher kleiner Bläserbesetzung zum Repertoire. Die erste Geige spielt Marko Milenkovic, geboren 1992 in Cuprija, Serbien.

Beim Benefizkonzert verkaufen die Bosch Streichersolisten ihre CDs und spenden den Erlös dem Förderverein. Spenden für die Projekte des Fördervereins sind willkommen.Der 2004 gegründete Verein Freunde und Förderer des Robert-Bosch-Krankenhauses e.V. unterstützt auf der Basis von Spendengeldern innovative Projekte und Forschungsvorhaben, die nicht im Rahmen der Regelversorgung finanziert sind. Hier übernimmt der Verein die Finanzierung, um die medizinische, therapeutische und pflegerische Qualität im Sinne einer ganzheitlichen Patientenversorgung weiter zu steigern. Daneben hat er sich zum Ziel gesetzt, Qualifizierungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und Ehrenamtliche sowie das freiwillige, bürgerschaftliche Engagement zum Wohle der Patienten zu fördern.

• Bosch Streichersolisten unter der Leitung von Robert Wieland

• Öffentliche Veranstaltung am Mittwoch, 23. Oktober 2019, 20 Uhr