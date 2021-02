Bildgewaltig: Chloé Zhaos »The Rider«

Selten ist ein Film so schön fotografiert worden wie Chloé Zhaos »The Rider«. Ab 26. Februar 2021 können Heimkinofans das bildgewaltige Meisterwerk endlich auch in HD-Qualität erleben. Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Chloé Zhaos neuem, hochgradig oscarverdächtigem Film »Nomadland« veröffentlicht Weltkino »The Rider« – der bisher auf DVD und digital erhältlich war – auf vielfachen Wunsch auch als Blu-ray. Der berührende Film, der die Geschichte eines jungen Rodeo-Reiters in South Dakota erzählt und vom wahren Schicksal seines Hauptdarstellers inspiriert wurde, gewann den Werner Herzog Filmpreis und bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2017 den Art Cinema Award.

»The Rider«, ab 26.02. auf BD, Weltkino, www.weltkino.de