Blacksheep Festival 2019

Niedeckens BAP, Max Mutzke, Albert Hammond, Monopunk und Doro, Ten Years After, Reckless Kelly und Mando Diao: Das sind die Highlights des »blacksheep«- Festivals, das von 27. Juni bis 29. Juni zum sechsten Mal rund ums Bonfelder Schloss stattfindet.

× Erweitern Mando Diao Mando Diao

Treu dem Festival-Motto treffen in Bonfeld wieder »Talente auf Legenden«. An drei Tagen entfaltet sich auf drei Bühnen ein abwechslungsreiches Programm: Die besten deutschen Künstler geben sich mit internationale Pop- und Rockgrößen die Klinke in die Hand. Die musikalische Bandbreite erstreckt sich dieses Jahr von Rock und Pop über gefühlvolles Metal und Soul bis hin zu Country, Americana und Folkrock. Das Line-up vereint so gegensätzliche Künstler wie Doro und Hanna & Falco, Niedeckens BAP und Mando Diao. Doch eines haben die Bands alle gemeinsam: Sie machen genau so leidenschaftlich Musik, wie die Ehrenamtlichen der Kulturinitiative blacksheep Konzerte und Festivals organisieren. Für einen besonderen Moment am Freitag hat blacksheep die Moderatoren-Ikone und Hammond-Freundin Uschi Nerke begeistern können. Am 6. April wird der 6. blacksheep Bandcontest um den »Förch Nachwuchsförderpreis« in der Bonfelder Bislandhalle ausgetragen. Die Sieger eröffnen das Festival am Samstag, den 29. Juni.

× Erweitern R¸diger Knuth Doro Doro

Das blacksheep Festival ist eine Veranstaltung für die ganze Familie: Am Freitag und Samstag werden im Kids- und Juniorclub im Schlosspark wieder Kinder von Festivalgästen betreut. Ein feines Rahmenprogramm lässt Groß und Klein gleichermaßen staunen, egal, ob originelle Musiker oder Jongleure, Zauberer oder Akrobaten auf dem Gelände unterwegs sind. Spaß soll es machen, als Gast mit dabei zu sein.

Die Mitgliederzahl der blacksheep Kulturinitiative ist im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gewachsen: Ein Indiz dafür, dass auch das Engagement in dieser Gruppe Spaß macht. In vielen Bereichen hat die jüngere Generation bereits das Zepter übernommen. Begleitet werden die jungen von den alten Hasen, die ihre Erfahrung dann zur Verfügung stellen, wenn es gewünscht ist. Das Miteinander der Generationen wird bei blacksheep großgeschrieben.

Das spiegelt sich auch in dem bunten Programm wieder, das sowohl junge als auch etablierte Künstler vereint – und mit dem die Bonfelder vor allem musikbegeisterte Besucher ansprechen wollen – ganz unabhängig von deren Alter. Sophia Budschewski

6. blacksheep Festival von Do. 27. bis Sa. 29. Juni, Schlosshof und Schlosspark, Bonfeld www.blacksheep-kultur.de

MORITZ verlost 2 Tickets für Donnerstag und je 2x2 Tickets für Samstag und Sonntag. www.moritz.de/Verlosungen