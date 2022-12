Ein böser Zauberer namens Yurei, dessen Vorfahren von einem der 47 Ronins getötet wurden, taucht im heutigen Budapest auf, um Rache zu üben. Yurei strebt danach, sämtliche Samurai durch die Verschmelzung beider Hälften des mächtigen Tengu-Schwerts zu vernichten. Eine Prophezeiung besagt, dass nur ein Abkömmling der ursprünglichen 47 Ronins die Waffe führen und dieses große Übel besiegen kann. Als Lord Shinshiro einen gerissenen New Yorker namens Luna als denjenigen ermittelt, der die Bedingungen erfüllt, sind die Samurai geschockt. Ronin Reo und der Lehrling Onami erhalten den Auftrag, Luna so auszubilden, dass er die Heldentat vollbringen kann, die sie so dringend benötigen. Da die meisten Samurai-Lords tot oder verschollen sind und es einen Verräter in ihren Reihen gibt, müssen die verbliebenen Krieger ihre ganze Kampfkunst aufbieten, um Yureis mystische Magie zu besiegen... wol

»Blade of the 47 Ronin«, ab 26.01. auf DVD und BD, Universal Films, www.universalpictures.de