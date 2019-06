Brass in the Ruins 2019

Am Samstag, 13. Juli, steht Forchtenberg ganz im Zeichen der Blechbläsermusik. In der Burgruine findet ein weiteres Mal Brass in the Ruins, das besondere Blechbläserfestival statt. Seit 2004 begeistert das Brass in the Ruins viele Freunde hochkarätiger Brass-Musik – weit über Hohenlohe hinaus.

Das Konzept ist bewährt, beliebt und besonders: Ein Sommerabend in der Schlossruine Forchtenberg mit Blick über das Kochertal. An den Ständen wird Leckeres gebrutzelt und geboten, dazu ein Glas Wein, und aus dem Gewölbekeller erklingt Blechbläsermusik vom Feinsten: Das ist Brass in the Ruins.

Das Programm versammelt viele Hochkaräter. Eröffnen wird der Posaunenchor Niedernhall-Forchtenberg unter Leitung von Stephan Bystricky. In der Region ist bekannt: Die Konzerte sind ein Genuss. Die Bläserinnen und Bläser nehmen ihr Publikum mit auf eine bunte, abwechslungsreiche Reise. Sie begeistern mit moderner Bläsermusik, klangvollen Choralbearbeitungen und bekannten Melodien.

Die Brass Band del Ecuador war 2015 schon einmal zu Gast. Jetzt sind die Schüler der Musikschule einer Stiftung in Quito wieder dabei. Sie bieten ein musikalisches Feuerwerk aus klassischen und südamerikanischen Stücken mit temperamentvoll vorgetragenen Rhythmen. Die Stiftung ermöglicht Jugendlichen aus finanziell schlecht gestellten Familien eine musikalische Ausbildung mit integrierter Schulbildung. Mit dem Nineties Trombone Ensemble aus Spanien ist eines der angesagtesten Posaunenensembles Europas zu Gast – und zum ersten Mal in Deutschland. 2015 als Projekt beim internationalen Posaunenfestivals in Valencia gegründet, versammelt es unter der künstlerischen Leitung von Daniel Perpiñán die besten spanischen Posaunisten. Die Mitglieder spielen mittlerweile in Orchestern in ganz Europa und wurden bei zahlreichen Wettbewerben ausgezeichnet. Sie stehen für musikalische Vielfalt und Originalität auf höchstem Niveau.

Den Abschluss des Festivals bildet traditionell die Musik-Bild-Text-Meditation mit Hohenlohe Brass, Pfr. Wolfgang Wilhelm und Frieder Gebert. Das Motto: »Suche Frieden und jage ihm nach.« Das Ensemble Hohenlohe Brass spielt unter der Leitung von Michael Böttcher Teile seines Programms »À la française!«. Festliche Fanfaren, klangvolle Hymnen, französische Romantik und viele musikalische Höhepunkte verschmelzen mit Wolfgang Wilhelms meditativen Texten und Frieder Geberts faszinierenden Bildern.

In den Pausen spielen auf dem Festivalgelände Fraas Brass aus Stuttgart, Nachwuxx – die Jungbläserinnen und Jungbläser des Posaunenchors Niedernhall-Forchtenberg, die Michelbacher Bilzköpfe und das Blechbläserensemble der Stuttgarter Musikschule. Kartenvorverkauf: Volksbank Hohenlohe, Forchtenberg; Buchhandlung Rau, Öhringen; Tabak-Brückbauer, Künzelsau; Buchhandlung EVA, Schwäbisch Hall.