Bridget Jones - Verrückt nach ihm

Bridget Jones ist zurück - für ein letztes Kapitel! Die zweifache Oscar®-Preisträgerin Renée Zellweger schlüpft nach »Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück«, »Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinn« und »Bridget Jones‘ Baby« einmal mehr in die Rolle, mit der sie eine Filmikone für die Ewigkeit schuf. Bridget, inzwischen verwitwete, alleinerziehende Mutter, muss Arbeit, Elternschaft und Romantik unter einen Hut bringen. Mit Hilfe ihrer treuen Freunde meistert Bridget die Begegnung mit einem jüngeren Mann – und eine Reihe unangenehmer Interaktionen mit einem Naturwissenschaftslehrer – während sie sich bemüht, einen neuen Weg in Richtung Leben und Liebe zu finden. Neben Renée Zellweger sind in diesem vierten Teil auch Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Jim Broadbent, Emma Thompson und Hugh Grant mit von der Partie. Regie führte Michael Morris.

ab 29.05. auf DVD und BluRay, Universal, www.upig.de