Buchener Arian Golic unter den Top 16 bei DSDS

Es war eine Zitterpartie am Samstag, 26.3.: Als Arian Golic gemeinsam mit seinen Teamkameraden Barto Michalek und Domenico Tarantino vor der DSDS-Jury auftrat, zeigte sich diese alles andere als begeistert von der Performance.

Den drei Sängern war der Song »Black & Gold« von Sam Sparro« zugewiesen worden, den sie mit einer zuvor eintrainierten Choreografie auf der Piazza Vittorio Emanuele in der apulischen Kleinstadt Cisternino vor Publikum präsentieren sollten. »Das war eine Bewerbung für drei Heimflugtickets«, äußerte der Kommentator, und Juror Toby Gad urteilte: »Bisher haben wir euch immer besser erlebt, als eben.« Ähnlich unbeeindruckt äußerte sich Florian Silbereisen: »Ihr seid alles unglaublich talentierte Künstler. Aber aus euch drei ist keine Gruppe geworden.« Insgesamt kam die Jury zu einem vernichtenden Urteil: »Das war heute der bislang schlechteste Auftritt!«

Am Ende schaffte es Arian trotzdem noch in die nächste Runde und darf an der nächsten Recall-Sendung teilnehmen. Sein Mitstreiter Barto Michalek hingegen schaffte es nicht: Gemeinsam mit vier weiteren Teilnehmern musste er die Heimreise antreten.