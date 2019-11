Candlelight Konzert im Backnanger Wonnemar

Schwimmen bei Live-Musik und Kerzenlicht – es wird wieder romantisch im Backnanger Wonnemar. Die Candlelight Konzerte sind gestartet. Im Dezember stehen Jonny Akehurst & The Axeman auf der Bühne. Zu den Candlelight Konzerten wird das Familienbad mit gedämmtem Licht, unzähligen Kerzen und Fackeln in eine romantische Atmosphäre getaucht. Die Zuhörer können der Musik lauschen, sich im 32° warmem Wasser treiben lassen und dabei einen Drink von der Cocktailbar genießen. »The Axeman« bieten Rock-Cover mit Herzblut, kreuz und quer durch alle Jahrzehnte. Das Familienbad hat für die Konzerte eine Stunde länger geöffnet, die Veranstaltung dauert von 20 bis 23 Uhr. Die Gäste bezahlen den regulären Eintrittspreis plus 3€ Event-Zuschlag. Tickets gibt es im Wonnemar-Online-Shop oder an der Abendkasse. Weitere Termine sind am 10. Januar mit Selina Aladar, Jule Schüler und den Nodding Heads und am 14. Februar mit E.L.A.

Candlelight-Konzert mit »Jonny Akehurst« Fr. 13. Dezember, 20 Uhr, Wonnemar, Backnang, www.wonnemar.de/backnang