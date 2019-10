Chansongfest im Stuttgarter Renitenztheater

Vom 8.-12. Oktober zeigt sich das Renitenztheater in Stuttgart einmal mehr von seiner musikalischen Seite und öffnet seinen Bühnenvorhang für die Liedermacherszene. Dabei wird das »ChanSongFest« quasi sprichwörtlich erwachsen und findet in diesem Jahr bereits zum 18. Mal in der Landeshauptstadt statt.

Konstantin Wecker

Von moderner Klassik bis ambitionierter deutscher Popmusik, von klassischem Chanson bis Chanson-Kabarett sind hier immer wieder vielerlei Facetten der Liedkunst vertreten. Den bunten Reigen eröffnet in diesem Jahr Konstantin Wecker am 8. Oktober mit einer Lesung. Zu seinem 70. Geburtstag erschien seine lang erwartete Autobiographie, die so ungewöhnlich ist wie das Leben und Schaffen des Kraftgenies der großen deutschen Liedermacher. Sein »uferloses« Leben hat dazu beigetragen, dass Konstantin Wecker zu einer öffentlichen Persönlichkeit gereift ist, deren Wort Gewicht hat und in Zeiten von Rechtsruck, Turbokapitalismus und Kriegspolitik absolut notwendig ist. Entstanden ist dabei ein farbiges Puzzle, aus dem sich das Charakterbild eines Ausnahmekünstlers Stück für Stück zusammenfügt. »Sicherlich kein allzu edles Leben«, so Konstantin Wecker selbstkritisch – und doch ein mutiges, von der Muse überreich geküsstes Leben, das unzählige Menschen inspiriert hat.

Der Liedermacher Dominik Plangger wurde 1980 in Südtirol geboren und macht seit frühester Jugend Musik. Er singt mit Vorliebe in deutscher Sprache und im Südtiroler Dialekt, aber auch auf Englisch und Italienisch, unter anderem politisch sehr engagierte Lieder gegen Rassismus, Faschismus, emotionale Kälte und Diskriminierung. Zugleich ist er ein Poet und Sänger, der sein Publikum sehr zu bewegen und zu berühren weiß – und das auch gerade, weil er stets authentisch bleibt. Am 9. Oktober gibt er im Renitenztheater sein Jubiläumsprogramm »10 Jahre« zum Besten.

Für ein weiteres Highlight des diesjährigen »ChanSongFestes« sorgt tags darauf der »Gewinnerabend«. Dabei darf man sich gleich auf fünf mehrfach ausgezeichnete Künstler mit Rhythmus im Blut freuen, die ihre Kunst mit jeweils circa 15-minütigen Ausschnitten aus ihren aktuellen Programmen beim Gewinnerabend des »Chansongfest« präsentieren – als da wären: Stefanie Kerker, Sven Garrecht, Lennart Schilgen, Andy Ost und Peter Fischer.

Sandra Kreisler

Sandra Kreisler ihrerseits verfügt über Ecken und Kanten. Und zwar solche, die sich schwer schleifen lassen und an denen sie sich manchmal selbst blaue Flecken holt. Kleine Narben, die dafür stehen, dass sie etwas erlebt hat. Und das ist dringend notwenig, um das zu tun, was sie tut. »Man muss ein Leben gelebt haben, um Chansons singen zu können«, sagt Sandra Kreisler selbst. Nur singt sie nicht nur Chansons, sie lebt sie auch. Sandra Kreisler stellt sich nicht auf die Bühne. Sie singt, spielt, seziert. Überzeugen kann man sich davon am 11. Oktober, wenn es heißt: »Kreisler singt Kreisler«.

Das Finale des 18. »ChanSongFestes« gehört am Abend des 12. Oktobers dann Vladimir Korneev. Mit packenden Klängen, klassischem Können und unkonventionellen Ideen begeisterte er sein Publikum in seinem ersten Programm »LIEDEЯ«. Die Presse sprach dabei bereits von »unverschämt gutem Aussehen«, »glühenden Gefühlen« und begeisterndem »Prachtbariton«. Mit diesem machte sich Korneev die emotionalen Berg- und Talfahrten der großen französischen und russischen Chansonklassiker zu eigen.

18. »ChanSongFest«, 8. bis 12. Oktober

Renitenztheater, Stuttgart, www.renitenztheater.de