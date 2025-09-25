Heubach groovt wieder – ClubLounge 2025 mit The Marvels, 2.10.25

Wenn die Heubacher Spätschicht ihre Türen öffnet, verwandelt sich der große Saal der Silberwarenfabrik wieder in eine urbane Oase: Die ClubLounge 2025 lockt mit loungiger Atmosphäre, stimmungsvoller Beleuchtung, kreativen Drinks und vor allem mitreißender Live-Musik. Was im vergangenen Jahr das Publikum restlos begeisterte, wird nun noch eine Spur größer und heißer.

Den Auftakt macht ab 19 Uhr die Band »Jack in the Box«, die mit kernigem Blues-Rock den Puls des Abends beschleunigt. Doch der eigentliche Höhepunkt folgt danach: »The Marvels«. Mit gleich drei Stimmen, groovendem Fundament und einer unwiderstehlichen Hornsection lassen sie die Ära des Soul wieder aufleben. Ihr Programm ist eine leidenschaftliche Hommage an die Giganten von Motown, Stax und Atlantic Records. Zwischen Klassikern von Aretha Franklin, Otis Redding und Marvin Gaye und seltenen Soulperlen feiern die Marvels ein energiegeladenes Old-School-Spektakel, das vom ersten Takt an in die Beine geht. »Soul at its best« – rau, prall, schweißtreibend und unwiderstehlich. Wie immer darf auch das legendäre Bar-Erlebnis nicht fehlen: In Kooperation mit der Hirschbrauerei Heubach werden speziell kreierte Biercocktails serviert, dazu gibt es weitere Drinks, Weine, Biere und alkoholfreie Alternativen. Der perfekte Begleiter für einen Abend voller Musik und Tanz. Ab ca. 23.30 Uhr übernimmt dann DJ Ulli das Zepter und verwandelt die Silberwarenfabrik in eine Tanzfläche. Mit den größten Dance-Hits der letzten Jahrzehnte sorgt er dafür, dass die Party bis tief in die Nacht hinein weitergeht. Der Eintritt ist frei – ein Geschenk an alle, die Lust auf Soul, Groove und ausgelassene Stimmung haben.

Heubacher Spätschicht 2025, Fr. 2. Oktober, 19 Uhr, Silberwarenfabrik, Heubach, www.kulturmixtour.de