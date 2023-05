Cocaine Bear

Als ein Flugzeug mit einer Ladung Koks abstürzt, wütet plötzlich ein Bär in den Wäldern Georgias. Alle machen sich auf die Suche, denn wer zuerst kommt, … frisst zuerst! Ein Schwarzbär findet das weiße Pulver und hat den Trip seines Lebens. Völlig zugedröhnt tobt er durch den Wald auf der Suche nach mehr Stoff! Die durchgeknallte Geschichte von »Cocaine Bear« beruht auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 1985. Inszeniert hat die schwarzhumorige und bitterböse Komödie Regisseurin Elizabeth Banks. In den Hauptrollen sind Keri Russell, O’Shea Jackson, Jr. Christian Convery-Jennings und Alden Ehrenreich sowie Emmy-Gewinner Ray Liotta (»The Many Saints of Newark«) in einer seiner letzten Rolle zu sehen.

ab 29.06. auf DVD und BluRay Universal, www.universalpictures.de