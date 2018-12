Das Erbe von »Linkin Park«

× Erweitern Foto: Frank Maddocks Mike Shinoda MHP Arena

Der Schock sitzt immer noch tief. Am 20. Juli 2017 nahm sich Chester Bennington, Sänger der Mega-Band Linkin Park, das Leben und hinterließ eine klaffende Lücke in der Musikwelt. Über ein Jahr später meldet sich Mike Shinoda, seines Zeichens immerhin musikalischer Kopf von Linkin Park und damit der kommerziell erfolgreichsten Band des 21. Jahrhunderts weltweit, mit einem Solo-Album zurück, Mit »Post Traumatic« macht der 41-Jährige erste kleine Schritte in Sachen Trauma-Bewältigung, nachdem er jahrelang an der Seite von Chester Benning mit Riesen-Schritten den Musikgipfelerklommen hat.

»Das Album ist eine Reise raus aus der Trauer und Dunkelheit und nicht rein in die Trauer und Dunkelheit«, beschreibt Mike Shinoda seinen jüngsten musikalischen Release mit eigenen Worten. „Ich bin Mitglied eines Clubs, von dem ich eigentlich nie Teil sein wollte!“ Der Suizid von Chester Bennington schwebt nach wie vor wie eine schwarze Trauerwolke über Mike Shinoda. Wieder ins Tonstudio zu gehen sollte dazu dienen, »meine Angst zu überwinden«, beichtet der Multi-Instrumentalist. Das Ergebnis ist eine bemerkenswert ehrliche und intensive Platte mit 16 persönlichen Songs. Shinoda setzte sich dabei mit den Themen Trauer, Verlust und Demut vor dem Leben auseinander.

Am Anfang standen dabei einzelne Rap-Zeilen. Parallel begann er auch seine künstlerische Ader zu verfeinern, Bilder zu malen, Skizzen zu zeichnen und Songgerüste zu komponieren - alles in einer Art Fiebertraum, um dem Schmerz zu entkommen. Eine lange Reise heraus aus einem persönlichen Trauma, das er im Zuge der Arbeit immer universeller gedeihen ließ, an deren Ende nun das Album »Post Traumatic« steht. Ein musikalisches Reifezeugnis, auf dem Shinoda seine ganz eigene Form von postmoderner Musik auslotet, unterstützt durch eine Vielzahl spannender Gäste wie Blackbear, Machine Gun Kelly oder Chino Moreno von den Deftones.

Letztlich seien die 16 Songs des Longplayers, die gekonnt zwischen Rock und Hip-Hop changieren und Shinodas Stimme in einem bislang noch nicht gehörten Facettenreichtum zeigen »eine sehr allgemeingültige Betrachtung der Themen Trauer und Verlust. Jeder, der durch eine ähnliche Erfahrung ging wie ich, wird hoffentlich Trost finden in diesen Liedern; wer eine vergleichbare Erfahrung noch nicht gemacht hat, wird anhand der Aufrichtigkeit und Persönlichkeit der Songs umso glücklicher sein, davon verschont geblieben zu sein«, betont Shinoda und weist abschließend darauf hin, dass sowohl das Album wie auch die bevorstehenden Konzerte als mutmachendes Beispiel, dass sich auch die schlimmsten Tragödien überwinden lassen, zu verstehen seien.