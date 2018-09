»Das Leben ist ein Weg, den man ohne Karte geht«

× Erweitern Foto: Sandra Ludewig Rainhard Fendrich 2018

Rainhard Fendrich ist einer der erfolgreichsten Musikexporte Österreichs. Kein anderer Künstler hat die Musikszene in Österreich über Jahrzehnte so geprägt wie der 63-jährige Wiener. Vor einem Jahr feierte das Musical »I Am from Austria« mit seinen größten Hits in Wien Weltpremiere. Am 14. Oktober kommt er im Rahmen seiner Tournee »Rainhard Fendrich – live 2018« nach Stuttfart. MORITZ-Redakteurin Simone Heiland hat vorab nachgefragt.

Herr Fendrich, wenn Sie Ihr Leben noch einmal rückwärts leben könnten, wäre das Fluch oder Segen?

Mit solchen Gedankenexperimenten befasse ich mich nie. Ich weiss aber, dass Wille allein nicht ausreicht. Ich hatte oft das Glück zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute zu treffen. Dafür bin ich dankbar. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang wirklich von so etwas wie Segen sprechen.

»Der Tod is a Weaner«. Wie ist Ihre Einstellung zum Tod?

Der Tod ist ein Wesenszug der Natur. Wir fürchten ihn, weil wir nicht wissen, was danach kommt. Im Alter sollte man lernen sich mit dieser Gewissheit anzufreunden. Das gelingt leider nur sehr schwer. Ich arbeite noch daran.

Und zum Leben?

Das Leben ist das, was du daraus machst. Wenn man das Leben mit einer Landschaft vergleicht, so ist es eine Wanderung durch saftige Wiesen, steile Höhen, endlose Wüsten und auch manchmal tiefe Täler. Es ist ein Weg, den man ohne Karte geht, und man muss die Dinge meistern wie sie kommen.

Warum, glauben Sie, ist die Menschheit nicht fähig, in Frieden zu leben?

Ich glaube sehr wohl, dass die Menschen in Frieden leben wollen und auch dazu fähig wären. Sie sehnen sich geradezu danach. Es ist nur eine Hand voll Machthaber, die das Geschehen nach ihren Vorteilen ausgerichtet bestimmen. Es sind die, die an Kriegen Geld verdienen oder ihre Macht ausbauen wollen. »Wählt die Verantwortungslosen ab, verbietet den Waffenhandel!« Wer glaubt ernsthaft daran, dass so ein Wunsch in Erfüllung geht?

Wie gehen Sie nach umjubelten Auftritten in ausverkauften Hallen mit der Ruhe nach dem Sturm um – wenn das Konzert vorbei ist und sie wieder auf sich selbst reduziert sind?

Das ist ganz einfach: Ein belegtes Brötchen, weil ich vor dem Singen nichts essen kann, Zähneputzen, Bett. Die Müdigkeit hilft mir dabei.

Macht Erfolg süchtig?

Wenn man seinen Beruf gerne ausübt, dann ist es verständlich, dass man ihn ausübt, solange man damit Erfolg hat. Die Grenzen setzen entweder das Publikum oder die Gesundheit, oder beides. Für Künstler gibt es kein Pensionsalter. Erfolg hatte für mich nie einen Suchtfaktor. Er ist nur die positive Bestätigung für das, was man tut und die Aufforderung weiter zu machen.

Was ist für Sie der Sinn des Lebens?

Der Sinn meines Lebens ist es zu singen, leise wenn ich kann, laut wenn ich muss und als Künstler dort aufzuschreien, wenn es jenen wehtut, die nicht schreien können oder deren Schreie man nicht hört.

Rainhard Fendrichs größte Hits

Strada del Sole, 1981 Macho Macho, 1981 Es lebe der Sport, 1982 Oben ohne, 1982 Wenns’d a Herz hast wia a Bergwerk, 1983 Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen, 1985 I am from Austria, 1989 Tango Korrupti, 1989