Das Marmen Quartet, 19.10.25

Beim 1. Meisterkonzert in Heidenheim präsentiert das Marmen Quartet ein ebenso anspruchsvolles wie mitreißendes Programm. Den Auftakt des Konzerts der vier jungen Musikerinnen und Musiker aus London macht Haydns heiteres, gelöstes Streichquartett – als musikalische Reaktion auf Mozarts eigene Quartette entstanden. Es folgt Bartóks Streichquartett op. 17, komponiert im Schatten des Ersten Weltkriegs, durchzogen von tiefer Resignation und innerer Spannung. Den Abschluss bildet Debussys Quartett in g-Moll, ein impressionistisches Meisterwerk, das mit exotischen Klangfarben und gleitenden Motiven immer wieder um eine einzige musikalische Keimzelle kreist. Das Marmen Quartet verbindet technisches Können mit emotionaler Tiefe – und verspricht einen Konzertabend voller Intensität, Farbigkeit und künstlerischer Klarheit.

Marmen Quartet, So. 19. Oktober, 18 Uhr, Freie Waldorfschule, Heidenheim, www.opernfestspiele.de