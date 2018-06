DAUGHTRY – Neues Album

× Erweitern Foto: RCA/Sony Daughtry neue CD

Am 27. Juli erscheint das fünfte Album »Cage To Rattle« der Grammy-nominierten und mehrfach mit Platin ausgezeichneten DAUGHTRY über RCA/Sonymusic.

Ab morgigen Freitag, den 8. Juni, gibt es bereits die erste Single daraus zu hören. Sie trägt den Titel »Deep End«. Fans, die das ganze Album bereits pre-ordern, erhalten »Deep End«, sowie den Track »Backbone« als Instant Grat Downloads.

»Deep End« wurde von Jaquire King (Niall Horan, Kings Of Leon, James Bay) produziert und stammt aus der Feder von Chris Daughtry selbst.

»Cage To Rattle« ist bislang das Album, das uns am meisten Spaß, uns zugleich jedoch auch am meisten bislang herausgefordert hat“ verrät Chris Daughtry über den kommenden Tonträger. »Über zwei Jahre lang haben wir daran jetzt gefeilt. Wir können es kaum abwarten, damit endlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Es muss unseren Fans echt lange vorkommen sein, bis was Neues von uns erscheint.«

Auch für Jaquire King gestaltete sich die Zusammenarbeit als eine äußerst positive Herausforderung: »Chris ist ein wahnsinnig guter Sänger und wir haben zusammen die Chance ergriffen, uns auf eine kreative Reise zu begeben, um für ihn und die Band etwas Neues dabei zu entdecken. Das Ergebnis zeigt ganz klar neue Dimensionen und eine neue künstlerische Entwicklung.«

Vor 12 Jahren begann ihre Geschichte mit einem Paukenschlag. Nachdem Sänger Chris Daughtry als Viertplatzierter bei der US-Show »American Idol« ausgeschieden war, erschien noch im gleichen Jahr das Debütalbum der Gruppe inklusive der Single »It´s Not Over«. Das Album erreicht innerhalb von nur fünf Wochen Platinstatus, aus der Single wurde ein weltweiter Radiohit, der bis heute allen im Ohr ist.

Passend zum Release von »Deep End« startet die Band eine Asien-Tour, während der sie Shows in Japan, Singapur, Malaysien und Thailand spielen.