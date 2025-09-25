Death Metal Legenden rocken Stuttgart, 10.10.25

Seit fast drei Jahrzehnten sind Arch Enemy eine unaufhaltsame Kraft des kompromisslosen, melodischen Death Metal. Gegründet 1995 vom schwedischen Gitarrenvirtuosen Michael Amott, hat die Band dreißig Jahre ohne künstlerische Kompromisse überstanden – und dabei kontinuierlich an Stärke und Popularität gewonnen.

Im Jahr 2025 kehren Arch Enemy mit einem weiteren meisterhaften Ausbruch virtuoser Brutalität zurück: »Blood Dynasty«. Das zwölfte Studioalbum der Band zeigt sie auf dem absoluten Höhepunkt ihres Könnens. Arch Enemy entstammen den dunklen Ecken des Metal-Undergrounds. Amotts frühere Zeit bei den britischen Death-Metal-Legenden Carcass inspirierte ihn dazu, einen Sound zu schaffen, der zugleich düster, brutal und hochmelodisch ist.

Mit dem Debütalbum »Black Earth«legte die Band den Grundstein für ihren einzigartigen Stil – geprägt von komplexen Gitarrenriffs und kompromissloser Härte. Nach drei Alben mit Original-Frontmann Johan Liiva stieg die charismatische Angela Gossow als Sängerin ein und katapultierte Arch Enemy auf ein neues Level. Heute, im Jahr ihres 30-jährigen Jubiläums, zeigen sich Arch Enemy kraftvoller und entschlossener denn je. Mit »Blood Dynasty« liefern sie ein monumentales Werk ab – düster, heftig, rebellisch und absolut authentisch.

Und was wäre ein neues Album ohne eine Tour? Im Herbst sind Arch Enemy auf Europatour – ein Meilenstein und der perfekte Anlass, drei Jahrzehnte Metal-Geschichte gebührend zu feiern. Am 10. Oktober entfachen die schwedischen Melodic-Death-Metaller ein Feuerwerk in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Auf ihrem unerbittlichen Kreuzzug durch Europa werden sie unterstützt von nicht weniger als Eluveitie und Amorphis als Special Guests – zwei mächtige Acts, die selbst Genregrößen sind – sowie den krachenden Gatecreeper, die den Abend mit purem Chaos eröffnen werden.

Arch Enemy: Fr. 10. Oktober, 18 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de