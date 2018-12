× Erweitern Foto: Jazzclub Cave61 Rossy Vibes Das rossy Vibes Quintett

Mit einem »Tribute to Ray Charles« startet der Cave61 schwungvoll ins neue Jahr. Am 03.01. präsentieren Werner Acker und seine Band die preisgekrönte Sängerin Verena Nübel mit Songs, die Ray Charles berühmt gemacht hat. Das ist Soul und Jazz der Spitzenklasse. Am 10.01. folgt das Jorge Rossy Vibes Quintet mit Giganten des Jazz: Tenorsaxofonist Mark Turner, Gitarrist Jaume Llombart und Bassist Doug Weiss sowie Miles Davis‘ Schlagzeuger Al Foster. Am 17.01. gibt es Tap & Jazz - eine Reminiszenz an den Broadway. Der Stuttgarter Pianist und SWR-Redakteur Frieder Berlin und sein Trio nehmen die Zuhörer am 24.01. mit auf einen Streifzug durch den Jazz. Am 31.01. ist Modern Bop Summit angesagt - ein musikalisches Gipfeltreffen mit Thomas Stabenow (Bass), Rainer Böhm (Piano), Julian (Drums), Jürgen Neudert (Trombone) und Ralf Hesse (Trumpet).

Der Januar im Cave 61, 3., 10., 17., 24. und 31. Januar je 20 Uhr, Jazzclub Cave61, Heilbronn, www.cave61.de