Der Super Mario Bros. Film

Mit »Der Super Mario Bros. Film« präsentieren Illumination und Nintendo eine so actiongeladene wie abgedrehte Animationskomödie, basierend auf den Kultvideospielen! Bei unterirdischen Reparaturarbeiten werden die Klempner Mario und Luigi durch eine geheimnisvolle Röhre in eine magische neue Welt gesaugt. Als die Brüder dort getrennt werden, begibt Mario sich auf eine gigantische Reise, um Luigi zu finden. Mit der Unterstützung des Pilzkönigreichbewohners Toad und dank eines Trainings von Princess Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilzkönigreiches, entdeckt Mario dabei ungeahnte Kräfte in sich. Realisiert von Nintendo und Illumination entstammt »Der Super Mario Bros. Film« den kreativen Köpfen von Illumination-Gründer Chris Meledandri und Nintendos Representative Director und Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto.

ab 22.06. auf DVD und BluRay, Universal, www.universalpictures.de