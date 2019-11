DIDO live in Stuttgart – Große Emotionen vorprogrammiert

Erstmals seit 15 Jahren ist DIDO wieder auf Tour live zu erleben. Die Ausnahme-Interpretin mit weltweit mehr als 40 Millionen verkauften Alben gibt am 19. November ein Konzert in der Stuttgarter Liederhalle.

Auf dem Programm stehen die Songs ihres jüngst erschienen neuen Albums »Still On My Mind« sowie ihre Megahits wie »Thank You«, »White Flag« oder »Life For Rent«. DIDO verkörpert die unglaubliche Kraft der Sanftheit. Mit zeitlos schönen Songs, einer brillanten Stimme und einer unglaublichen Ausstrahlung zog die Sängerin die Musikwelt von Anfang an in ihren Bann. Den großen Durchbruch erreichte sie im Jahr 2000 mit ihrer zweiten CD »No Angel«.

DIDO, Dienstag, 19. November, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.stuttgart-live