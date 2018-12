Die Cowboys satteln wieder die Pferde

× Erweitern The Boss Hoss

»The BossHoss« melden sich mit Macht zurück! Die Cowboys satteln ihre Pferde und machen sich im Galopp auf Richtung Stuttgart. Startschuss ist das achte Studioalbum »Black Is Beautiful«, dessen zugehörige Tour die glorreichen Sieben des Rock’n’Roll am 23. März nach Stuttgart in die Schleyer-Halle führt. Die musikalischen Recken haben eine neue CD mit ordentlich Pferdestärken vorgelegt, auf der sich die ganze Bandbreite der genialen Urban Cowboys aus Berlin zeigt. Beispielhaft hierfür die Single »A/Y/O«, eine echte Fist-In-The-Air-Hymne mit zurückgelehnten Folk-Gitarren, Funk-Blechbläsern, modernen HipHop-Sequenzen und einem Refrain, der sitzt.

MOritz verlost 3x2 Tickets.