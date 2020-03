Die Fantastischen Vier sind »Noch lange nicht weg«

30 Jahre Live – und sie haben noch immer etwas zu sagen. Was in den 80ern mit englischem RAP startete ging spätestens mit »Die da« raketen-ähnlich ab ins Musik-Universum. Der Titel ihres damaligen Debütalbums ist also immer noch – oder jetzt erst recht – Devise: »Jetzt geht‘s ab«!

Es begann 1989 auf einer Bühne aus zusammengebastelten Euro-Paletten in einem Kindergarten in Stuttgart-Wangen – die fast unglaubliche Karriere der »Fantas«, wie sie von Ihren Fans liebevoll abgekürzt werden. Mit ihrer Jubiläumstournee: »Die Fantastischen Vier - 30 Jahre Live«, die dieses Jahr stattfindet, zeigen die vier »Jungs«, die alle ursprünglich aus dem Stuttgarter Raum kommen, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören.

Mit fast allen Ihrer relevanten Hits aus 30 Jahren, wie «Die da«, »Troy«, »Sie ist weg« und vielen anderen, werden sie in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gastieren. Ein Novum ist dabei, dass sie ihre Stadion-Premiere geben – mit dem ersten Konzert der Band in der Mercedes-Benz Arena Stuttgart. Dazu gibt es außer den Songs aus 30 Jahren Bandgeschichte noch weitere musikalische Extras, wie Smudo verspricht. »Wir freuen uns schon sehr, unseren runden Geburtstag endlich mit unseren Fans und Freunden live zu begehen.« Schon einige Male hätten sich »Die Fantastischen Vier« in den Ruhestand verabschieden können. Haben sie aber nicht. Man könnte meinen, dass Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon jetzt langsam wirklich alles erreicht hätten – aber sie haben ihrem Publikum eben immer noch etwas mitzuteilen.

Die fast unglaubliche Geschichte der Band startete Mitte der Achtziger in Stuttgart. Damals, noch unter dem Namen »Terminal Team«, rappte man noch auf Englisch. Die Fantas starten dann ihren ersten deutschsprachigen Sprechgesang mit dem treffend betitelten Major-Deal-Debütalbum »Jetzt geht’s ab«. Mit »Die da« landeten sie dann auch als Singleauskopplung den ersten HipHop-Chartstürmer. Die Reaktionen des Publikums waren anfangs noch zweigeteilt. Sie ernteten nicht »nur« Respekt für das Wagnis, in ihrer Muttersprache zu rappen. Aber schon bald folgten weitere, äußerst erfolgreiche Alben mit Songs, die sich seit dem in das Bewusstsein der Rap-Republik einritzten, wie die Rillen in eine Vinylplatte. Single-Erfolge, die in Zeiten, als es noch Singles gab, sieben Alben in Folge auf die ersten zwei Plätze der Charts brachten, Gold- und Platin Auszeichnungen einheimsten und ebenfalls dutzendweise ausverkaufte Touren. Und was für Rapper durchaus eher ungewöhnlich ist: gleich zwei MTV-Unplugged-Alben.

Eine äußerst beeindruckende, kaum fassbare Bandgeschichte. Besonders zu erwähnen aber ist, dass die Fantas nebenbei auch noch mit Four Music und Four Artists, ein Label und eine Bookingagentur gegründet hatten und vielen anderen Künstlern so den Weg in die Öffentlichkeit ebneten. Die Fans überspannen inzwischen locker drei Generationen, und ihr Einfluss auf den heutigen Erfolg des deutschsprachigen HipHop ist kaum zu überschätzen. Grund genug, die 30 Jahre mal richtig zu feiern. Besonders in dieser Tournee: Karten für die Fantas gab es erstmalig bei allen Filialen der Discounterkette ALDI zu kaufen.

Die Fantastischen Vier, Samstag, 4. Juli & 5. Juli, 20 Uhr, Mercedes Benz Arena, Stuttgart, mercedes-benz-arena-stuttgart.de