Die jungen Tenöre & Kevin Pabst im Carré

Vor 20 Jahren wurde ein Tenor für die Titelmelodie der Sendung »Herzblatt« gesucht. Da sich die damals Verantwortlichen aber nicht zwischen den letzten in Frage kommenden Bewerbern entscheiden konnten, nahm man schließlich alle drei und so entstanden »Die 3 jungen Tenöre«. Nach 20 Jahren starten sie mit teilweise verjüngter Besetzung, frischen musikalischen Ideen und dem alten neuen Namen in die nächsten 20 Jahre. Ilja Martin, der vom Publikum geliebte Entertainer, bleibt als Gesicht und Stimme dem Trio treu. Mit Carlos Sanchez und Matthias Eger hat Martin zwei seiner besten Freunde für »Die 3 jungen Tenöre« gewinnen können. Carlos verleiht dem Trio mit dem Klang seiner klaren Stimme eine unverwechselbare Brillanz, während Matthias mit seinem weichen Timbre harmonisch zu überzeugen weiß. Auch die beliebte Zusammenarbeit mit Startrompeter Kevin Pabst wird fortgeführt.

»Die jungen Tenöre & Kevin Pabst «, Fr. 14. Dezember, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen

ksk-tuebingen.de/veranstaltungen