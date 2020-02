»Die Prinzen« beehren Reutlingen – A-Capella vom Feinsten

Mit Hits wie »Millionär«, »Deutschland« oder »Du musst ein Schwein sein« stürmten die Prinzen in den 90er Jahren die Charts. Seit 29 Jahren sorgen die A-capella-Musiker für jede Menge brillante Musik und gute Laune. In Originalbesetzung melden sie sich zurück und zeigen in der Reutlinger Stadthalle, dass eben nicht »Alles nur geklaut« ist.

Viele haben es gehofft, manche es befürchtet, kaum einer hat es für möglich gehalten. Nun aber ist es Tatsache: Die Prinzen schauen auf 29 bewegte, rastlose und vor allem sehr erfolgreiche Jahre zurück - und sie lassen keinen Zweifel, dass auch in Zukunft mit ihnen zu rechnen ist.

Ein kurzer Blick zurück: Es ist der 7. Dezember 1991 und es ist kalt, nasskalt - ein grausiger Winterabend, an dem man am liebsten Zuhause bleibt. Aber im niedersächsischen Oldenburg steigt die NDR-Riesenfete mit dem Debüt der Prinzen. Für viele Besucher sind die Jungs aus Leipzig noch ein unbeschriebenes Blatt, aber mit den Songs ihres ersten Albums »Das Leben ist grausam«, allen voran »Gabi und Klaus« und »Millionär«, bringen sie die Weser-Ems-Halle zum Sieden. Ihr famoser fünfstimmiger A-cappella-Gesang wird zum Markenzeichen der Band.

Ende 1991 steht das Debüt-Album der Prinzen in den Top Ten der deutschen Charts, sagenhafte 78 Wochen kann es sich in den Top 100 platzieren. Die Band wird als gelungener Beweis für den Aufschwung Ost gefeiert und kann sich in der deutschen Musiklandschaft etablieren.

Mit ihren einprägsamen Melodien, humorvollen Texten, hervorragend arrangierten und produzierten Songs und nicht zuletzt ihrer gesanglichen Perfektion haben die Prinzen zu einer unnachahmlichem Handschrift gefunden, die sie im Lauf der Jahre immer weiter verfeinert und nuanciert weiter entwickelt hat.Seitdem ziehen die Musiker ihre Bahnen in der Erfolgsspur mit ungebrochenem Enthusiasmus und dem gemeinsamen Willen, das bestmögliche

Ergebnis erreichen zu wollen. Eine Grundlage für den Erfolg ist dabei ihr Zusammenhalt. »Es geht nicht nur um die beiden bunten Vögel, die vorn stehen«, erklärt Sänger Sebastian Krumbiegel, »sondern wir sind eine Band, die aus fünf Sängern und zwei Instrumentalisten besteht und die alle Entscheidungen demokratisch trifft. Es geht um alle, denn wenn ein Rädchen ausfällt, sind die Prinzen nicht mehr die Prinzen.«

Dank dieser vielfältigen Perspektiven beweisen die Prinzen immer wieder aufs neue ihre ungebrochene Fähigkeit, alltägliche Begebenheiten, die kleinen und großen menschliche Schwächen in ebenso humorvolle wie pointierte Popsongs umzumünzen.

Die Prinzen sind zu Recht stolz auf das Erreichte und können mit einem Lächeln zurückblicken. Aber viel mehr freuen sie sich auf die neuen Herausforderungen der Zukunft. »Wir sind ein bisschen erwachsener geworden, haben alle Kinder und Familie, aber unsere Liebe zur Musik ist ungebrochen. Ich weiß, dass ich mein Leben lang Musik machen werde. Solange ich atme, werde ich singen», bekräftigt Krumbiegel. »Und ich glaube, gerade wir als fünf Sänger, die a cappella singen, können noch sehr lange auf der Bühne stehen. Für uns ist kein Ende in Sicht.«

Die Prinzen

Mittwoch, 8. April, 20 Uhr

Stadthalle Reutlingen

www.stadthalle-reutlingen.de