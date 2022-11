Kinder lieben die Musik und Filme stehen bei ihnen ganz hoch im Kurs. Gerade Kindermusicals werden immer beliebter bei den Kleinen. Was kann es da Schöneres geben, als in der Weihnachtszeit ein Mini-Musical zu besuchen. Was aber bedeutet eigentlich Mini-Musical für Kinder? Kinder können nicht stundenlang auf ihrem Popo sitzen bleiben, denn dann kommt ganz schnell Langeweile auf, aber ein Mini-Musical bringt genau die Laufzeit mit, die Kinder sehr gut überbrücken können. Zu Weihnachten werden sehr gerne Krippenspiele aufgeführt, doch, wenn es sich immer um die gleiche Aufführung handelt, dann kann es schon mal echt langweilig werden. Gerade Kinder benötigen Abwechslung. Sie möchten neue Dinge sehen und kennenlernen.

Bei einem Musical kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Als Weihnachtsgeschenk bietet sich ein Musical immer an. Kinderaugen strahlen und ein schönes Beisammensein ist ohnehin das Allerbeste. Die schillernden Kostüme und die einzigartigen Lieder und die wunderschön geschminkten Darsteller zaubern einem jeden Musicalbesucher ein Lächeln ins Gesicht. Manchmal kullern auch ein paar Tränchen, weil man einfach enorm berührt ist. Wer mit eher kleinen Kindern ein Kindermusical in der Weihnachtszeit besuchen möchte, der sollte sich vorab über die Dauer des Musicals erkundigen. Ein Musical kann schon mal etwa 2 Stunden andauern, auch wenn zwischendurch eine Pause eingeplant ist, doch nicht jeder Fünfjährige bringt eine solche Ausdauer mit sich.

Musicals, die Kinder lieben

Wir kennen sie alle die bekannten Musicals, „König der Löwen“, „Harry Potter und das verwunschene Kind“ oder „Tarzan, das Musical“, doch zur Weihnachtszeit stehen ganz andere Musicals an, die Kinder begeistern und sie durch die Weihnachtszeit bringen können. Erwachsene lieben es in der Weihnachtszeit auch mal ein bisschen zu entspannen, für ein bisschen Abwechslung können hier Online Casino Spiele sorgen. Vom heimischen Sofa aus kann man sämtliche Onlinespiele spielen und eine Menge Spaß haben. Es lohnt sich zudem auch mal ein neues Casino auszuprobieren und zu schauen, was dieses zu bieten hat. Bei den Kindermusicals steht zurzeit ganz hoch im Kurs das Weihnachtsmusical „Die Herberge ist voll“. In diesem Musical geht es um einen Herbergsvater mit dem Namen Nathan. Dieser ist total im Stress, weil seine Herberge total überfüllt ist und es keine freien Betten mehr gibt, doch jetzt kommen Gerüchte auf, dass die Geburt eines königlichen Kindes kurz bevor stehen soll.

Ein weiteres Kindermusical, was man einfach gesehen haben muss, ist „Es lohnt sich!“. In Bethlehem wird ein Baby vermisst und somit machen sich Weise und Hirten auf den Weg dieses Kind zu finden. Levi, ein Herbergsvater hat seine Zimmer alle vermietet und plötzlich stehen Josef und Maria vor der Herberge, doch es gibt kein freies Zimmer mehr. Maria ist jedoch schwanger und der Herbergsvater schickt das Paar in seinen Stall. Levis Frau und auch seine Töchter finden dies ganz und gar nicht in Ordnung und sind wütend über den Herbergsvater. Sie versuchen es Josef und Maria so gemütlich, wie möglich zu machen.

Es gibt jedoch noch einige Kindermusicals mehr, die einem die Weihnachtszeit noch um einiges mehr verschönern können. Diese Musicals sind gerade für Kinder besonders gut geeignet, da sie maximal 30 Minuten dauern und sich nicht wie ein Kaugummi hinziehen.

Großer Stern, was nun?

Ochs und Esel wissen mehr

Die Weihnachtskiste

Die Freude dieser Zeit

Das versteht doch kein Schaf

Im Jahre Null

Beliebte Kindermusicals zur Weihnachtszeit sind zudem noch „Für alle ist Christus geboren“, „Das Himmlische Hilfswerk“ und „Das Hirtenspiel“. Kinder lieben zudem Weihnachtsmusicals, die von Kindern aufgeführt werden. Solche Musicals findet man häufig auf Weihnachtsmärkten oder bei Weihnachtsfeiern von der Kirche wieder. Diese Vorführungen sind in der Regel kostenlos und machen Kindern, sowie Erwachsenen eine Menge Freude.

Kinder begeistern, keine einfache Aufgabe

Kinder haben eigene Wünsche und Vorstellungen und lassen sich nicht immer so einfach begeistern. Hier ist eine Menge Energie nötig, da mit Kindern aller Altersklassen ein Musical von Anfang bis Ende genießen können. Ein Stadtfest ist für Kinder gerade zur Weihnachtszeit eine große Sache. Sie können viel entdecken und ein Weihnachtsmusical ist ein krönender Abschluss. Ein Musical ist eigentlich nichts Anderes, als eine musikalische Komödie oder auch ein musikalisches Spiel. Erwachsene lieben diese Musicals seit vielen Jahren, aber auch Kinder lassen sich diesbezüglich immer mehr begeistern. Die Bandbreite an den Angeboten ist enorm gestiegen und gerade zur Weihnachtszeit sind Musicals sehr willkommen.

Mittels eines solchen Weihnachtsmusicals lässt sich die Vorfreude auf den Heiligen Abend noch steigern. Die wunderschönen, traditionellen Weihnachtslieder werden unseren Kindern wieder nähergebracht und das Weihnachtsfest erhält eine ganz andere Bedeutung. Ein bisschen Kultur steckt ebenfalls in einem solchen Musical. Bei den Angeboten sollten Eltern jedoch auf das geeignete Alter achten. Es gibt Vorführungen, die etwa 20 Minuten andauern, hierbei handelt es sich um sogenannte Mini-Musicals, die besonders gut für die Allerkleinsten geeignet sind. Es gibt aber auch solche Vorführungen, die junge Teenager begeistern können. Diese dauern in der Regel 30 Minuten bis hin zu 1 Stunde.

Es kann zudem nicht schaden, wenn man seinem Kind vor dem Musicalbesuch, die zu erwartende Geschichte schon einmal etwas näherbringt. Eine Voraberzählung kann nicht schaden und ein paar Erklärungen ebenfalls nicht. Kennen Kinder eine Geschichte, die sie zu sehen bekommen bereits, so finden sie sich in dieser Geschichte wieder. Es ist für sie spannend, dass was Mama oder Papa ihnen bereits erzählt haben, jetzt auch noch live zu sehen. Sie werden ganz gespannt auf die Bühne schauen und lassen sich von dem, was dort passiert, faszinieren.