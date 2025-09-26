Disturbed: 25 Jahre »The Sickness«, 3.10.25

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband Disturbed kommt am 3. Oktober in die Stuttgarter Schleyer-Halle. Als Special Guest sind egadeth mit dabei. Die Tour feiert das 25-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Debütalbums »The Sickness«, das der Band den Durchbruch verschaffte und zu einem der einflussreichsten Heavy-Metal-Alben aller Zeiten wurde. Bei jedem Konzert spielen Disturbed zwei Sets: Zunächst eine vollständige Performance von »The Sickness«, das fünffach mit Platin ausgezeichnet ist, gefolgt von einem Set mit ihren größten Hits. Mit über 17 Millionen verkauften Tonträgern und 14 Milliarden Streams haben Disturbed bis heute rekordverdächtigen Erfolg erzielt. Das Album enthält Hits wie »Down With The Sickness«, »Stupify«, »Voices« und »The Game«. »The Sickness« erreichte Platz 29 der Billboard Top 200 und hielt sich 106 Wochen in den Charts.

Disturbed, Fr. 3. Oktober, 20 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.stuttgart-live.de