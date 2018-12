DJ Bobo feiert seit ‘93 eine bunte Party

× Erweitern DJ Bobo KaleidoLuna

1993 erschien nicht nur die erste MORITZ-Ausgabe, sondern auch das erste Album von DJ Bobo alias René Baumann. 25 Jahre lang im Rampenlicht. Seit längerem präsentiert MORITZ dabei den Superstar regelmäßig in Stuttgart. Am 1. und 2. Juni 2019 ist es wieder soweit: das Schweizer Multitalent gastiert in der Porsche Arena mit seiner neuen Show »KaleidoLuna« – natürlich präsentiert von MORITZ.

Die neue Show »KaleidoLuna« verspricht ja alleine vom Namen her schon ein besonders buntes Spektakel zu werden – daher zum Einstieg mal eine einfache Frage: was ist denn Deine Lieblingsfarbe?

Blau!

Treibt es René Baumann eigentlichprivat genauso bunt wie DJ Bobo?

Die sind beide bunt. Die sind ja auch beide fast identisch. Der DJ Bobo ist vielleicht etwas frecher, der kann auf der Bühne auch mal etwas mehr machen – aber RenéBaumann ist eigentlich immer anständig und zurückhaltend.

Was steckt hinter dem neuen Show-konzept? Auf was darf man sich freuen?

KaleidoLuna ist eine Phantasiewelt aus der Zukunft. Wir kommen beispielsweise mit einem Raumschiff in die Arena rein.

Für gewöhnlich spricht man in der Musik-Branche ja von der Tour zur CD – ist es bei DJ Bobo mittlerweile nicht eher anders herum und die CD zur Tour?

Genauso ist es! Die Tour ist für uns viel wichtiger. In Prozenten wahrscheinlich so 10:1 für die Tour. Zuerst ist die Idee zur Tour da und danach entsteht dann der Soundtrack zur Tour.

Schreibst Du die Musik dann auch schon direkt »visuell«?

Ja, gerade der Song »KaleidoLuna« wurde genau mit dem Wissen geschrieben, dass wir da von einer Phantasiewelt in die nächste wechseln. Das Hauptkonzept werden ohnehin immer die Hits sein.Das heißt vereinfacht gesagt, die Rahmenhandlung steht und wir brauchen quasi immer nur noch ein paar neue Farbkleckse.

Für »Somebody Dance With Me« oder »There is a Party« wird in der Setliste also immer Platz sein?D

as muss es, das ist die Essenz!

Du hast mit 33 Jahren schon den Bravo-Award für dein Lebenswerk erhalten. Wie fühlt sich das heute fast 20 Jahre später an?

Ich habe damals schon gesagt, es gibt keine schönere Art zu sagen: ‚Du bist zu alt für die Bravo‘, als so. Es ist schon schade, dass es das so nicht mehr gibt. Mir fehlt die Bravo. Mir fehlt auch Viva. Ich möchte nicht meine eigene Playlist zusammenstellen. Ich möchte, dass mir gesagt wird, was gerade cool ist. Das sind ja auch Kindheits- und Jugenderinnerungen für mich.

DJ Bobo ist ein Kind der 90er und der Euro-Dance-Hochphase. Ärgert es einen da nicht etwas, dass die Musik der 80er immer groß als Kult und toll gefeiert wird, während die 90er mit dem Trash-Image musikalisch eher etwas belächelt werden?

Nein, denn ich sehe das lustigerweise ganz anders. Ich denke, die 90er kommen noch stärker. Die 90er sind das letzte Jahrzehnt bevor das Internet so richtig kam und die 90er waren die einzigen Jahre, in denen Europa die Musikwelt beherrschte. Dieser Sound, diese Mischung aus Techno, Rap und sanften Melodien, das war etwas, was die Amis nicht konnten. Ich bin ganz sicher: die 90er werden irgendwann die 80er ablösen. Jeder erinnert sich gerne an die 90er zurück. Und das mit dem Trash haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil jeder Müll, der nicht bei drei auf den Bäumen war, tatsächlich in die Charts kam.

Sind die eigenen Kinder eigentlich auch DJ Bobo Fan oder wird da musikalisch eher schon mal mit den Augen gerollt?

Mein Sohn ist großer Deutsch-Rap-Fan. So Sachen wie Camora. Der kann auch die ganzen Raps auswendig. Lustigerweise komme ich mittlerweile über ihn an neue Musik heran. Ich habe mich Letzt erwischt, wie ich im Auto saß und vor mich hingerappt habe: 500 PS, mein Masarati und so weiter. Ich fand das super!