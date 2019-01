× Erweitern Backstreet Boys

Mädchenherzen fangen wieder an zu rasen, wenn die fünf »Jungs« mit ihrem neuen Album auf Tour gehen. »DNA« istdas zehnte Album der Boyband aus Amerika. Die erste Single »Don‘t Go Breaking my Heart« war bereits Ende letzen Jahres im Radio zu hören. Nach Angaben ihrer Plattenfirma sind sie mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.

»DNA« ab 25.01., www.rcarecords.com