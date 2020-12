Im Jahre 1897 verlieh Bram Stoker einer der einflussreichsten Figuren der Literaturgeschichte unheiliges Leben. Graf Dracula wurde zur Ikone, die Generationen von Künstlern aller Genres inspirierte. Mit Georges Bess widmet sich nun ein wahrer Meister der Neunten Kunst der berühmtesten aller Vampirgeschichten und legt seine Vision des Mythos vor. Mit der grafischen Brillanz, für die er bekannt ist, lässt Bess in kraftvollen Linien und imposanten Schwarz-Weiß-Zeichnungen die finstere Faszination Draculas neu erstehen. Ein weiteres Mal macht sich Jonathan Harker auf nach Transsylvanien, um dem Vampirgrafen ein Anwesen in London zu verkaufen – und ein weiteres Mal muss er erkennen, dass er einer dämonischen Macht dabei hilft, in seine Heimat zu kommen. Bibliophile Ausgabe mit vergoldetem Cover und Bonusmaterial im Anhang.

»Dracula«, bereits erschienen, Splitter Verlag

www.splitter-verlag.de