Drei Tage „Schlagerhauptstadt“ Stuttgart

× Erweitern Foto: Sony Music - Sven Sindt Matthias Reim Matthias Reim

Große Schlagerstars, vielversprechende Newcomer und Radio zum Anfassen: Das ist das SWR4 Festival 2018 in Stuttgart. Drei Tage lang bietet das Festival glanzvolle Höhepunkte der Schlagermusik und persönliche Begegnungen mit Stars und Radiomachern. Schlagerikone Mary Roos („Aufrecht gehn“, „Arizona Man“) ist in einem „GanzNah-Konzert“ zu erleben. Bei der Preisverleihung „SWR4 Durchstarter“ geben sich hochkarätige Schlagerstars die Ehre. SWR4 Moderator Jörg Assenheimer talkt mit Prominenten wie Matthias Reim und Marika Kilius auf dem Stuttgarter Fernsehturm. Dazu gibt es bei Studio-Führungen und Moderatoren-Cafés die Möglichkeit, dem SWR4 Team bei der Arbeit über die Schulter zu blicken. Die Besonderheit beim SWR4 Festival: Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Das SWR4 Festival findet von Freitag, 12. bis Sonntag, 14. Oktober 2018 statt.

Foto: Roger Reist Francine Jordi Francine Jordi

SWR4 Höhepunkte – Stuttgarter Fernsehturm „Oben“

Matthias Reim, Francine Jordi, Tom Bartels und Marika Kilius ganz oben auf dem Fernsehturm:

Bei „SWR4 Höhepunkte“ unterhalten sich jeweils eine prominente Frau und ein bekannter Mann am höchsten Punkt Stuttgarts über Persönliches und aktuelle Themen. Das Gespräch führt SWR4 Moderator Jörg Assenheimer. Musikalisch begleitet wird die Sendung „SWR4 Höhepunkte“ von der SWR4 Band. Der Talk wird live auf SWR4.de/festival gestreamt. Francine Jordi und Matthias Reim sind am Freitag, 12. Oktober zu Gast, Marika Kilius und Tom Bartels sprechen am Samstag, 13. Oktober mit Jörg Assenheimer (jeweils zwischen 15-16 Uhr).

SWR4 Durchstarter 2018

Im SWR Studiosaal im Stuttgarter Funkhaus verleiht SWR4 Baden-Württemberg am Freitag, 12. Oktober um 20 Uhr die „Gläserne 4“ an die „Durchstarter 2018“. Der Preis ehrt alljährlich Künstlerinnen und Künstler, die es geschafft haben, durch professionelles Können, handwerklich gut gemachte Musik und ihre Ausstrahlung Publikum und Fachwelt zu überzeugen. Die Preisträger 2017 waren die deutsche Schlagersängerin und gebürtige Aspacherin Vanessa Mai („Star des Jahres 2017“), der junge Schweizer Sänger Vincent Gross („Newcomer des Jahres 2017“) und die Schweizer Band „Fäaschtbänkler“ („Newcomer-Band des Jahres 2017“).

Schlagernacht und Andreas Gabalier

Auch die „Schlagernacht“, die erfolgreichste Veranstaltungsreihe des deutschen Schlagers, ist ein Teil des SWR4 Festivals. Am Samstag, 13. Oktober geben sich unter anderem Marianne Rosenberg, Thomas Anders, Maite Kelly, Vanessa Mai, Fantasy, Kerstin Ott, Mickie Krause, Vicky Leandros, Semino Rossi, Christian Lais und Nik P. in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle die Ehre. Für diese Veranstaltung sind Tickets zu gewinnen unter SWR4.de/festival und live in SWR4. Im Rahmen des Festivals verlost SWR4 auch ein Treffen mit Andreas Gabalier, der am Freitag, 12. Oktober in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle auftritt.

Führung durch das Funkhaus

Das Festivalprogramm gibt die Möglichkeit, die Arbeit der Radiomachenden aus der Nähe kennenzulernen. SWR4 lädt am Samstag, 13. Oktober um 14 und 15.30 Uhr Gewinnerinnen und Gewinner zu einer Führung durch das Funkhaus Stuttgart und zu einem Besuch im SWR4 Studio ein.

Klatsch & Tratsch beim „SWR4 Moderatoren-Café“

Beim „SWR4 Moderatoren-Café“ am Sonntag, 14. Oktober (15 Uhr) können sich Besucherinnen und Besucher mit Moderatorinnen und Moderatoren von SWR4 Baden-Württemberg in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Das Moderatoren-Café liegt auf dem Stuttgarter Fernsehturm in luftigen 144 Metern Höhe.

GanzNah-Konzert mit Mary Roos & Band

Den glanzvollen Festivalabschluss bildet das „GanzNah-Konzert“ von Mary Roos und ihrer Band am Sonntag, 14. Oktober (18.30 Uhr) in der Sparda Welt in Stuttgart. Während andere Künstler in ihrem Alter längst in musikalischer Rente sind, startet die 69-Jährige noch einmal durch: „Das Schlimmste ist, wenn jemand am Ende seines Lebens sagt, ach hätte ich doch das oder das gemacht. Man muss es einfach machen“, so Roos. Das Konzert wird live in SWR4 Baden-Württemberg und per Livestream auf SWR4.de/festival übertragen.

SWR4 Festivalradio

An allen drei Festivaltagen sendet SWR4 ein Sonderprogramm. SWR4 Festivalradio läuft ab Freitag, 12. Oktober, 13 Uhr und dann an allen drei Tagen jeweils bis 2 Uhr in der Nacht. Samstag und Sonntag beginnt das Sonderprogramm jeweils schon um 6 Uhr. Alle Programmpunkte des Festivals werden mit dem SWR4 Festivalradio abgebildet, darunter die „SWR4 Durchstarter“ (Live-Übertragung), das „GanzNah-Konzert“ von Mary Roos (Live-Übertragung) und natürlich auch Tageshöhepunkte wie das Konzert von Andreas Gabalier und die Schlagernacht.

Weitere Informationen unter SWR4.de