Duo Tirando - Grandiose Gitarrenmusik

Wolfgang Gutscher und Michael Breitschopf geben sich ihren musikalischen Sonnenseiten hin. Hierbei entsteht ein abwechslungsreiches Programm aus Gypsy und Sambarhytmen, temporeichen Eskapaden aus alten Stilepochen, beeindruckendem Fingerpicking und einigen Balladen. Auch bei ihren Auftritten im SWR Fernsehen und im Rundfunk überzeugten die beiden mit Eigenkompositionen ebenso wie mit Klassikern, die in Duo Tirando Manier in völlig neuem Gewand erscheinen. Zwei Gitarristen, Singer/ Songwriter, die sich auf hohem musikalischem Niveau blind verstehen und dabei stets eins im Zentrum halten: Die Freude am Musik machen. Davon zeugt auch ihr Debutalbum »Acoustic Guitars for real«. Bei diesem Konzert wird das Duo unterstützt von dem Percussionisten Gilgamesh Weidkuhn. Die Bewirtung übernimmt die evangelische Kirchengemeinde Schrozberg.

Duo Tirando, Sa. 20. Oktober, 20 Uhr Kultursaal, Schrozberg

www.schrozberg.de