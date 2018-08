EKM-Konzert im Radio

× Erweitern Foto: www.kathpedia.com Godehard Joppich Preisträger EKM

Ein einmaliges Erlebnis bot das Ensemble Vox Clamantis aus Tallinn/Estland beim 30. Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd: Zu Ehren des Preisträgers Prof. Dr. Godehard Joppich erklangen am Mittwoch, 18. Juli, in der Augustinuskirche gregorianische Choräle, gemischt mit nordischer Vokalmusik. Den Mitschnitt des Preisträgerkonzerts sendet der Südwestrundfunk am Samstag, 4. August, um 19.05 Uhr in der Reihe »Geistliche Musik« auf SWR2. Über weitere Sendetermine der sieben Aufzeichnungen des Südwestrundfunks informiert die Homepage www.kirchenmusik-festival.de.