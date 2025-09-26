Electric Pan trifft auf E-Bass und Synthesizer, 26.10.25

Die Formation »Electric Pan«, die es seit Anfang letzten Jahres in dieser Besetzung gibt, war in Heidenheim bisher noch nicht gemeinsam zu erleben. Beide Musiker sind in der Stadt jedoch keine Unbekannten. Frederic Marquardt hat in Heidenheim bereits vielfach gespielt, meist in Orchestern oder kleineren kammermusikalischen Ensembles. Matthias Kehrle ist in Heidenheim ebenfalls kein Unbekannter und trat bereits mit Bands wie Zott BMX, Archiv Nagel und The Flowers auf. Durch die Kombination unterschiedlicher Instrumente verbinden sich bei »Electric Pan« verschiedene musikalische Ansätze und Stile zu einer faszinierenden Mischung aus elektronischen und akustischen Klängen. So entstehen einzigartige Klangwelten – von sanften, harmonischen Melodien, erzeugt durch zwei Handpans und E-Bass, bis hin zu tanzbaren Rhythmen, die Schlagzeug und Synthesizer vereinen.

Electric Pan, So. 26. Oktober, 17 Uhr, Kulturbühne Halbe Treppe e. V., Heidenheim, www.kulturbuehne-halbe-treppe.de