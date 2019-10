»ELVIS – Comeback!« Als musikalisches Revue - Die Rückkehr des Königs

Die Württembergische Landesbühne Esslingen gastiert mit Nils Strassburg und den Roll Agents mit dem Theaterstück »ELVIS – Comeback!« von James Lyon in der Stadthalle Plochingen. Im Jahr 1968 schien die Zeit der großen Erfolge für Elvis Presley vorbei zu sein: Anfang der Sechziger hatte er der Bühne den Rücken gekehrt und eine Reihe mittelmäßiger bis schlechter Filme gedreht. Viele seiner Kollegen und Fans hatten ihn schon abgeschrieben ehe dem »King of Rock’n’Roll« mit einem atemberaubenden TV-Special der Weg zurück auf die Bühne und in die Herzen seiner Fans gelang. Die Entstehungsgeschichte dieses legendären Comebacks bildet den Ausgangspunkt eines Abends, der auch von unerfüllten Sehnsüchten und innerer Befreiung erzählt. ame ELVIS – Comeback, Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle, Plochingen, www.plochingen.de