Anlässlich des 42. Todestages von Elvis Presley begibt sich MORITZ mit Nils Strassburg, Deutschlands bestem Elvis-Interpreten, auf eine thematische Interview-Reise von Stuttgart über Las Vegas und Graceland bis nach Reutlingen und Schwäbisch Hall.

Eine lebenslange Leidenschaft

»Ich bin kein Imitator, ich bin Elvis-Interpret!« Nils Strassburg lässt keinen Zweifel daran, dass seine Elvis-Show weit mehr ist, als hochgegelte Haar-Tolle, Koteletten, Glitzerhemd und »Love me Tender«. Die Show von Nils Strassburg und seiner herausragenden Band »The Roll Agents« IST Las Vegas. Der sympathische Sänger brennt für das Thema Elvis Presley. Herzblut ohne Ende. Dabei wird bei der neuen Bühnen-Show »Elvis is back!« besonders großen Wert auf die Details gelegt: Bühnen-Outfits aus Original-Stoffen, ein 50‘s-Part in der Setliste nur mit Kick-Drum – und vor allem möglichst authentische Elvis Jumpsuits. Davon besitzt Nils Strassburg so einige - wie auch vieles anderes von und über den König. Für ein Museum würde es allemal reichen. »Ich bin schon ein richtiger Sammler – vor allem Schallplatten«, bekennt er sich zu seiner nicht ganz preiswerten Leidenschaft. Fan von Elvis war Nils Strassburg schon immer. So lange er denken kann, von Kindesbeinen an. Zum schwäbischen Show-Elvis wurde Nils Strassburg dann allerdings erst Jahre später Dank seiner Schwester. »Die war immer genervt, dass es bei mir immer nur um Elvis ging. Da habe ich dann einfach mal bei einem Geburtstag von ihr zum Spaß den Elvis gemacht«, erinnert sich der Sänger an seine Anfänge zurück.

Legende in modern

Wichtig ist ihm dabei allerdings von Anfang an bis heute, seine eigene Elvis-Interpretation stets weiterzuentwickeln und auch eine moderne Note in die Show mit einfließen zu lassen. »Wie würde Elvis heute klingen? Wie würde Elvis heute performen?« Nils Strassburg beschäftigt sich in seinem Alltag ganz offensichtlich viel und oft mit Elvis. Und er weiß viel über Elvis – verdammt viel! Die Geschichten gehen ihm jedenfalls nicht so schnell aus. »Elvis sollte ja eigentlich in der 76er-Version von ‘A Star is born‘ spielen aber das hat der Colonel leider vom Tisch gefegt. Das wäre aber richtig gut geworden!« Nach einem gemütlichen Kaffee-Plausch mit Nils Strassburg ist man für eine Elvis-Runde bei Jeopardy definitiv bestens vorbereitet.

Natürlich war Strassburg auch schon in Graceland, der kultigen Pilgerstätte aller Elvis-Fans in Memphis, USA. Mehrmals. Für nächstes Jahr plant er gar eine eigene Fanreise mit sich als Reiseführer für Fans und Freunde an die Kultstätte. Zudem nimmt er vor Ort mit seiner Band Songs für sein erstes eigenes Album auf. Hierzulande darf man sich derweil zunächst noch auf Auftritte in Reutlingen und Schwäbisch Hall freuen.

Elvis zum Anfassen

In der spektakulären Bühnenshow präsentiert der Ausnahmekönner gemeinsam mit seiner zehnköpfigen Band das neue Programm »Elvis is Back!«, wie es authentischer und bewegender nicht sein könnte. Dabei entsteht eine großartige und einzigartige Konzertatmosphäre. Nils Strassburg geht als Elvis dabei auf Tuchfühlung mit dem Publikum, das zum essentiellen Bestandteil der Performance wird. Ganz im Stil der unvergessenen Las-Vegas-Shows des »King of Rock‘n‘Roll« in den 70er Jahren jagt dabei ein Welthit den nächsten. Am Ende entsteht eine Show, die nicht nur ein ganz spezielles Lebensgefühl vermittelt, sondern auch die Zuschauer von jung bis alt verzaubert und sie vor allem direkt nach Las Vegas versetzt. Mehr Elvis als bei Nils Strassburg geht eben einfach nicht.

Nils Strassburg & The Roll Agents: »Elvis is back!«, 14. und 15. September, Neues Globe Theater, Schwäbisch Hall sowie 19. September, Naturtheater, Reutlingen

