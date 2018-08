× Erweitern Foto: German Popp Nino de Angelo Schlagernacht Stuttgart

Seit mehr als 30 Jahren gilt er als Deutschlands stimmstärkster Sänger – und das nicht nur im Genre des Schlagers. Auch bei Rock und Popfans geniesst der Mann mit dem unvergleichlichen Timbre hohes Ansehen. Jetzt rockt Nino de Angelo als Headliner die erste Stuttgarter Schlagernacht am 22. September im LKA Longhorn Stuttgart. Als Stimmungsmacher mit dabei hat er nicht weniger als vier fantastische Sängerinnen: Nadine Maikler, Eli Melinda, Melanie und Irene di Tiruli. Den vier ausnehmend hübschen Schlagerprinzessinnen, so ist man sich in der Branche einig, gehört die Zukunft im Bereich des jungen Popschlagers. Denn mit Charme, Stimme und viel Talent schafften sie alle ausnahmslos alle, mindestens je einen Song in den Top100 der offiziellen Deutschen Radiocharts zu platzieren. In Stuttgarts LKA Longhorn heizen sie den Stuttgarter Schlagerfans ab 20 Uhr ein, bevor dann um ca 22.15 Uhr die hanseatische Legende stimmgewaltig und gewohnt engelsgleich loslegt.

