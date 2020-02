Frankfurter Musikmesse mit neuem Pop-up Market

Die Mainmetropole wird 2020 für vier Tage zu Europas Hauptstadt der Musik. Zehntausende Professionals aus aller Welt entdecken beim 40-jährigen Jubiläum der Musikmesse die Trends der Branche – während der Publikumstage am Freitag und Samstag bietet die Show zudem ein randvolles Programm für alle Musikbegeisterten. An diesen zwei Tagen kann jedermann Stars erleben, an Workshops teilnehmen, Instrumente und Lifestyle-Produkte ausprobieren und beim neuen Pop-up Market Musikmesse Plaza auch direkt kaufen. Viele Events feiern bei der Musikmesse Plaza ihre Premiere: Darunter der neue Community-Treffpunkt »Home of Drums« oder die »International Vintage Show«. Ebenso mit an Bord ist eine riesige Plattenbörse, bei der Vinyl-Fans wahre Schätze erbeuten können. Bereits die jüngsten Gäste kommen auf ihre Kosten und können bei »Music4Kids« in die Welt der Töne und Klänge eintauchen.

Unzählige hochkarätige Künstler geben in Masterclasses ihr Wissen am Instrument weiter: darunter Gitarrenhelden wie Richie Faulkner (Judas Priest) und Gus G. (Ozzy Osbourne), Top-Drummer wie Ash Soan (u.a. Adèle, Cher, Seal) und Aaron Spears (u.a. Alcia Keys, Adam Lambert) sowie Deep-Purple-Keyboarder Don Airey.

Abends bebt ganz Frankfurt bei den Konzerten des »Musikmesse Festival«. Direkt auf dem Messegelände performen unter anderem Top-Artists wie Freya Ridings, Max Herre und Moop Mama.

Musikmesse 2020, Mittwoch 1. April bis Samstag, 4. April, Messe, Frankfurt

www.musikmesse.com